Названа причина бессилия Израиля перед иранским гиперзвуком Военэксперт Леонков: иранский гиперзвук шел на Израиль по хитрой траектории

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Иран использовал «хитрую тактику» атак с разных сторон во время атаки на Израиль, сообщил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, иранское гиперзвуковое оружие достигло целей «со стопроцентным результатом».

Иран анонсировал свое гиперзвуковое оружие, но еще не показывал. Иран держал это в тайне и впервые среди стран Ближнего Востока применил гиперзвук в ходе массированного обстрела территории Израиля, — объяснил военэксперт.

Леонков отметил, что комплексы ПВО стран НАТО и их союзников не воспринимают летящее по «обманчивой баллистической траектории» гиперзвуковое оружие. Кроме того, Иран использовал при атаке на Израиль «хитрую тактику» атак с разных сторон, считает специалист.

Для атаки Иран применил множество устаревших комплексов, которые были сбиты, но выполнили свою основную задачу — они активировали израильские ПВО, после чего запустили гиперзвуковые ракеты, которые достигли своих целей со стопроцентным результатом, — заключил военэксперт.

Вооруженные силы Ирана в ночь на 14 апреля выпустили 185 беспилотников и 146 ракет по территории Израиля. В Тегеране атаку назвали ответом на израильский удар по консульству в Дамаске 1 апреля.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные уничтожили более 80 БПЛА и не менее шести баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена.