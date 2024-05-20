Названы дата и место похорон президента Ирана Похороны президента Ирана пройдут 23 мая в Мешхеде

Фото: Thaier Al-Sudani/REUTERS

Акция памяти в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси

Похороны президента Ирана Ибрахима Раиси, который стал жертвой крушения вертолета на северо-западе страны, состоятся 23 мая в его родном городе Мешхед, заявил вице-президент Ирана Мохсен Мансури, слова которого приводит РИА Новости. Мероприятие пройдет в мавзолее имама Резы.

Тела будут перевезены в священный город Мешхед, где пройдут церемония прощания и похороны, — сказал Мансури.

Сначала состоится церемония прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан. Тело иранского лидера также направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а затем в его родной город Мешхед.

Раиси погиб в результате крушения вертолета Bell-212 американского производства. Это произошло в горах города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Предполагается, что причиной крушения стала техническая неисправность летательного аппарата, пишет иранское информационное агентство IRNA.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу рассказал, что воздушное судно перед жесткой посадкой не подавало никаких тревожных сигналов. По его словам, система передачи аварийных сообщений отсутствовала или была отключена.