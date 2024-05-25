Назван срок объявления окончательного списка кандидатов в президенты Ирана IRIB: окончательный список кандидатов в президенты Ирана объявят 11 июня

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Секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари в эфире телеканала IRIB сообщил, что окончательный список кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана объявят 11 июня. По словам политика, регистрация кандидатов стартует 30 мая и продлится пять дней, передает IRIB.

Джохари уточнил, что после объявления окончательного списка претендентов на пост президента Ирана они в течение 15 дней смогут вести предвыборную агитацию. Внеочередные выборы главы исполнительной власти Исламской Республики должны состояться 28 мая.

Президентские выборы станут 14-ми по счету в истории страны. Связано это с гибелью президента Ибрахима Раиси после крушения его вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.

23 мая жители Ирана пришли проститься с Раиси. Тело президента следовало в катафалке в мавзолей Мешхеда, когда его окружили тысячи граждан.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что не видит связи между гибелью Раиси и третьей мировой войной. Дипломат подчеркнул, что президент является вторым лицом страны, а первым — верховный лидер, который выступает как стабилизирующий фактор.