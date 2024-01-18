Назван неожиданный бенефициар кризиса в Красном море Глава МАП Арас: Турция выиграет от кризиса в Красном море

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Кризис в Красном море повысил значение Транскаспийского транспортного коридора и его использования в мировой торговле, заявил глава Международной ассоциации перевозчиков (МАП) Шерафеттин Арас. По его словам, которые передает газета Ekonomim, от ситуации больше всего может выиграть Турция, сыграв ведущую роль в проекте.

События в Красном море повысили значение Среднего (Транскаспийского. — NEWS.ru) коридора. Турция с ее логистическим и инвестиционным потенциалом может сыграть ведущую роль в реализации этого проекта и раскрытии его возможностей для мировой торговли, особенно между Европой и Азией, — сказал он.

Кризис в Красном море разразился после того, как в начале января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену. По данным американской стороны, эти атаки по объектам движения «Ансар Алла» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности. В результате удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты.

В ночь на 18 января сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли новые удары по объектам группировки хуситов «Ансар Алла» в Йемене. Бомбардировкам подверглись объекты, откуда готовились новые обстрелы по целям, связанным с США.