Назван кандидат, лидирующий на выборах президента Ирана IRIB: Пезешкиян лидирует на выборах президента Ирана

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масуд Пезешкиян

Бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян лидирует на досрочных президентских выборах по результатам подсчета 12 млн голосов, заявил представитель избирательного штаба Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB. Его кандидатуру поддержали 5 млн граждан. Консерватор Саид Джалили на выборах пока что набрал 4,875 млн голосов.

По словам Эслами, на данный момент обработано 32,2 тысячи из 58 тысяч бюллетеней. Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов. Если Пезешкияну и Джалили это не удастся, то 5 июля состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Внеочередные выборы начались в Иране после гибели президента страны Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы в мае. Избирательные участки открылись в пятницу, 28 июня, в 08:00 (07:30 по московскому времени). За пост борются четыре кандидата, лишь один из которых не принадлежит к консервативному лагерю.

Иранский политический и экономический аналитик Рухолла Модаббер, комментируя процесс выборов, указал, что в стране происходит борьба между сторонниками сближения с США и силами, которые желают укреплять сотрудничество с Россией и Китаем. По его словам, в случае победы первых Тегеран рискует совершить большую ошибку.