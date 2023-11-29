Назван главный подозреваемый в убийстве россиянок в турецком Бодруме Полиция разыскивает Андрея Куслевича по подозрению в убийстве россиянок в Турции

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По подозрению в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме разыскивают гражданина Литвы Андрея Куслевича, сообщает Telegram-канал Readovka. Он был вторым мужем убитой Ирины. Она ушла от него несколько лет назад и переехала сначала в Москву, а затем — в Турцию.

По данным канала, подозреваемый ранее работал охранником украинского бизнесмена, проходил службу во Французском легионе и имел проблемы с законом в России. В день, когда его должны были доставить в СИЗО, он сбежал и скрывался в Литве.

Как выяснили в RT, Андрей сидел в российской тюрьме за кражу бриллианта. У Ирины было трое детей. Старшему сыну 20 лет, дочери — 15 и младшему сыну — пять. Совместным ребенком был только последний, женщина не давала ему общаться с отцом, рассказал старший сын Ирины. Он считает, что причиной убийства могло стать именно это.

Также стало известно, что женщина пыталась лишить бывшего супруга родительских прав. Судя по судебной базе данных, решение суда вступило в силу в июне этого года. Подробности процесса не разглашаются, так как дело касается несовершеннолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что тела 42-летней женщины и ее 15-летней дочери нашли на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. У них были огнестрельные ранения. По версии следствия, их застрелили на вилле, которую они снимали в Бодруме. После этого убийца завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и уехал за город.