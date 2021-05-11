Нажать на Газу: в ударах по Израилю нашли след Ирана

В Дамаск прибыла высокопоставленная иранская делегация во главе с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. Первоочередной темой визита стало вооружённое обострение между Израилем и Палестиной. Использование палестинскими боевиками ракет иранского производства в последние дни снова дало повод говорить об интересе шиитского Ирана к альянсу с суннитскими группировками сектора Газа. В еврейском государстве связывают напряжённость с попытками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) привлечь израильтян к ответственности за регулярные диверсии и обстрелы проиранских формирований.

О том, что Зариф будет обсуждать в Сирии региональные конфликты и «посягательства сионистского режима на мусульманские святыни», сообщили иранские СМИ. Приезд делегации совпал с активизацией дискуссии в американском и израильском экспертном сообществе об «иранском следе» в конфликте вокруг Палестины. С одной стороны, повод дали сами заявления группировок сектора Газа, которые беззастенчиво поблагодарили Иран за обеспечение ракетами. С другой стороны, многие вспомнили прозвучавшие на прошлой неделе заявления командующего КСИР Хосейна Салами, который публично указал на то, что у еврейского государства есть уязвимые места, позволяющие провести против него крупную тактическую операцию.

Неслучайно, выступая 7 мая по случаю Всемирного Дня Иерусалима, руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заметил, что многолетние усилия палестинцев дали возможность «в сотни раз увеличить мощь сопротивления».

Молодой палестинец, который когда-то защищался камнем, сегодня отвечает ракетой, — заявил рахбар, намекая, вероятно, на снаряды иранского производства. — Сегодня баланс резко изменился в пользу Палестины. Враг, представившийся «армией, которая никогда не проиграет», превратился в «армию, которая не увидит победы».

Верховный аятолла в то же время призвал мусульман мира к демонстрации сплочённости и сотрудничеству для того, чтобы палестинское досье, наконец, получило решение.

Али Хаменеи Iranian Supreme Leader's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спонсорство в обмен на разведку

Если сирийское правительство долгое время находилось с палестинцами в напряжённых отношениях из-за их сочувственного отношения к событиям «арабской весны», то Иран был настроен по отношению к ним прагматично. Делегации политического бюро ХАМАС не раз посещали Тегеран. Широкое освещение, в частности, получила поездка, состоявшаяся в июле 2019 года. Тогда визитёры во главе c высокопоставленным представителем ХАМАС Салехом аль-Арури провели переговоры с Хаменеи и ныне покойным генералом КСИР Касемом Сулеймани. Участники встреч отметили общность целей — «борьбу с сионистским образованием» — и, судя по всему, заключили ряд договорённостей, которые касались в том числе финансовой поддержки палестинского анклава.

Впоследствии израильские СМИ сообщили, что Тегеран дал добро на то, чтобы увеличить финансирование сил Газы в обмен на регулярный обмен данными об израильских ракетах. Электронная версия газеты «Едиот Ахронот» отмечала беспрецедентный рост иранской помощи палестинцам в эти годы: так, по её данным, если в 2018 году иранская сторона предоставляла палестинским фракциям около $6 млн в месяц, то в 2019 году были заключены договорённости о выплатах до $30 млн в месяц. Официально эта информация подтверждена не была. Наиболее известным спонсором Газы является Катар, который, как правило, посредничает в спорах между израильской стороной и палестинским анклавом и покрывает его жизненно важные нужды.

Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экспорт иранских технологий

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что сейчас палестинцы, по всей видимости, используют главным образом реактивные снаряды собственного производства. В основном же они пускают ход в ракетных обстрелах неуправляемые реактивные снаряды.

Провозить в сектор Газа целые реактивные снаряды, особенно крупнокалиберные, довольно непростая задача. Поэтому Иран уже давно переключился на предоставление дружественным палестинским фракциям технологий изготовления относительно простых реактивных снарядов нужного калибра из доступных материалов, которые намного легче провезти в сектор Газа. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам собеседника NEWS.ru, качество подобных реактивных снарядов не дотягивает до полноценного заводского производства: значительная их часть не долетает до района целей, однако зато их производят на территории сектора Газа в достаточно приличных масштабах и действуют они с нужной дальностью.

Эксперт обращает внимание на то, что иранское руководство продолжает сохранять связи с определёнными палестинскими фракциями, оказывает им поддержку, однако, если давать этим контактам общую оценку, то уровень подобных связей и поддержки традиционно значительно ниже, чем у Ирана с той же ливанской «Хезболлой».