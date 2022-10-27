Нашла коса на камень: Саудовская Аравия не поддается напору США Эр-Рияд отказывает американцам в нефтяной услуге и крутит смешные ролики про Байдена. Но так ли уж трещит по швам их союз?

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Саудовская Аравия сделала шаг к примирению с США в конфликте из-за нефтяных поставок. Министр энергетики королевства принц Абдул-Азиз бин Салман заявил, что его страна решила «вести себя умнее» и не обострять отношения с ключевым западным союзником. Их последняя размолвка случилась из-за того, что Эр-Рияд не пошел навстречу администрации Байдена, настаивавшей на увеличении объемов добычи нефти (одна из целей которой — обрушить на нее цены и тем самым лишить Россию существенной части доходов). Как передает Reuters, альянс ОПЕК+ (расширенный формат сотрудничества в рамках «Организации стран — экспортеров нефти», которым де-факто руководят саудовцы и россияне), напротив, объявил о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноябре. Такое непослушание вызвало недовольство в США, и президент Джо Байден пригрозил арабским союзникам серьезными последствиями за эту выходку. Возможна ли оттепель между Вашингтоном и Эр-Риядом, которых связывает тесное экономическое и военное сотрудничество, разбирался NEWS.ru.

Я думаю, мы должны вести себя как более зрелые парни, а там как получится. Нас все время пытаются поставить перед выбором: вы с нами или против нас. Но почему нет третьего варианта, нет варианта: мы просто со своим народом, — прокомментировал ситуацию саудовский министр, выступая на форуме Future Investment Initiative, на котором присутствовали и топ-менеджеры из США.

Фото: AP/TASS Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд

Нынешнее осложнение между Эр-Риядом и Вашингтоном пришлось на специальную военную операцию РФ на Украине, но противоречия возникли не вчера. В 2018 году американская общественность была шокирована убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле (в преступлении обвинялись спецслужбы королевства). Как сообщала The Wall Street Journal, это вопиющее происшествие бросило тень на отношения саудовцев и американцев, которые принялись задавать властям КСА неудобные вопросы. Якобы в разговорах с высокопоставленными чиновниками из США саудовский наследный принц (фактический правитель страны) Мухаммед бин Салман начал «переходить на личности». Как утверждает издание со ссылкой на источники в окружении наследного принца, наедине с подчиненными он часто высмеивает 79-летнего Байдена и ставит под сомнение его умственные способности. А на одном из саудовских телеканалов вышла пародия на американского президента: там Байден, выступая перед американцами, засыпает после каждого предложения, путает Россию с Африкой и думает, что вице-премьер США Камала Харрис — его любимая жена.

Фото: Mikhail Klimentyev/imago-images.de/Global Look Press Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд

Тем не менее и в арабских, и в западных странах уверены, что об окончательном разладе речь пока не идет. Доля правды в этом есть — американо-саудовская дружба держится уже около 80 лет, хотя самого начала не была лишена противоречий.

Союзнические отношения двух стран принято отсчитывать с 14 февраля 1945 года, когда президент США Франклин Рузвельт и король Саудовской Аравии Абдуль-Азиз ибн Аль Сауд встретились на американском крейсере USS Quincy в Суэцком канале. К тому моменту Рузвельт был уже опытным политиком на четвертом сроке президентства, который совсем недавно вернулся с исторической Ялтинской конференции. Его визави Ибн Сауд — харизматичный, но малоизвестный на Западе политик — провел свою жизнь верхом на верблюде в пустыне в боях за объединение Аравии. Из опыта дипломатии у него за плечами разве что были навыки переговоров с представителями бедуинских племен. Поддерживаемый консервативным духовенством, Ибн Сауд был абсолютным монархом молодого и примитивного государства, где еще два десятилетия на рынках будут продаваться обнаженные рабыни.

Тем не менее американский президент увидел в собеседнике, а точнее в ресурсах его страны, огромный потенциал, и их встреча заложила основу американо-саудовских отношений. Этот принцип прост: Вашингтон гарантирует безопасность королевства, а взамен Эр-Рияд дает американцам доступ к своим ресурсам.

С тех пор на долю американо-саудовской дружбы выпало немало испытаний — будь то нефтяной кризис 1973 года, когда арабские страны отказались продавать нефть странам, которые поддерживают Израиль, или теракты 11 сентября, в организации которых по сей день многие обвиняют Эр-Рияд. Но, несмотря на громкие скандалы, партнерство двух стран не пошатнулось. Даже убийство Хашогги существенным образом не повлияло на то, как широко американские президенты улыбаются своим арабским партнерам.

Сколько бы Саудовская Аравия ни модернизировалась за последние годы, она все равно остро зависит от американского вооружения и технологий. Согласно статистике, Эр-Рияд остается крупнейшим импортером американского вооружения, на него приходится более четверти всего военного экспорта Соединенных Штатов. В августе администрация Байдена одобрила сразу две сделки по поставкам, которые в общей сумме обойдутся Эр-Рияду приблизительно в $5 млрд. Вряд ли саудовцы рискнут серьезно портить отношения со Штатами, учитывая, что накопленное десятилетиями американское вооружение кто-то должен обслуживать, ремонтировать, поставлять к нему боеприпасы. Всем этим и занимаются американские партнеры.

Бюрократический аппарат армий стран Персидского залива тесно переплетен с американцами. Саудовская Аравия — одно из главных направлений, куда летят военные офицеры и генералы США после отставки. В обмен на их опыт и «менторство» Эр-Рияд очень щедро платит. В расследовании The Washington Post приводятся семизначные цифры гонораров.

Но военно-техническое сотрудничество — не единственная сфера, где саудовцы так нуждаются в Америке. В последние годы политические и культурные амбиции КСА выходят далеко за рамки Ближнего Востока. Эр-Рияд как никогда прежде вкладывает огромные средства в туристический сектор и пытается привлечь к себе гостей со всего мира. Саудовская Аравия проводит международные форумы по защите климата, киберспортивные чемпионаты, выставки, открывает медицинские центры с мировым размахом. Саудовская Аравия, прежде очень закрытая страна, готова выйти в мир, и кто как не США станут его воротами туда.

При этом может сложиться ощущение, что аравийское королевство крайне зависит от США и боится испытывать их терпение. Но на практике Эр-Рияд нужен Вашингтону так же сильно. Прежде всего для контроля над мировым нефтяным рынком. На Ближнем Востоке попросту нет другой страны, которая могла бы столь же эффективно продвигать интересы Штатов, как это делает королевство.

Хотя значительная часть арабов и недолюбливает политический курс Саудовской Аравии (страну критикуют за то, что она «продалась американцам»), Эр-Рияд во многом сохраняет за собой неформальный статус негласного лидера арабского и мусульманского мира. В США понимают, что иметь такого авторитетного друга в стратегически важном регионе очень полезно. Почти любая американская инициатива на Ближнем Востоке получит молчаливое согласие большинства арабских стран, если ее публично одобрит Саудовская Аравия. Так, если бы не «кивок» саудитов, крайне маловероятно, что хотя бы одна из стран Персидского залива решилась на нормализацию отношений с Израилем.

По этой причине нынешний разлад и даже желание Саудовской Аравии вступить в экономический блок БРИКС с участием России не обязательно стоит воспринимать так, будто «Эр-Рияд уплыл от США». Об этом в беседе с NEWS.ru сказал доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. По мнению эксперта, тут нет никакого политического значения, ведь Эр-Рияд рассматривает БРИКС только как инструмент расширения своих экономических возможностей, прежде всего с Китаем.

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О том, что между США и Саудовской Аравией на самом деле нет никаких политических проблем, накануне заявила посол КСА в США Рима бинт Бандар Аль Сауд.

Очевидно, между нами есть противоречия. Многие люди пытаются это политизировать. Но дело в том, что наши противоречия не политического, а чисто экономического характера. Никто в мире не может обойтись без отношений с США. Соединенные Штаты были нашим стратегическим союзником и партнером в течение 80 лет, — заявила посол.

О том же говорил и министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих: мол, «близкие союзники» преодолеют «случайные» разногласия по поводу поставок нефти и продолжат развивать дружеские отношения. При этом он подчеркнул, что хорошие отношения с США никак не мешают Саудовской Аравии параллельно налаживать тесные связи с Китаем и другими азиатскими партнерами.

Ссора между Саудовской Аравией и США — это краткосрочные противоречия. Но нет оснований для ухудшения отношений в долгосрочной перспективе, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Александр Яковлев.

С одной стороны, Эр-Рияд хочет немного больше независимости, но с другой — он опасается остаться без сильнейшего союзника. Эксперт считает, что нужно принимать в расчет изменившуюся ситуацию в мире.

Саудовская Аравия набрала такую экономическую, социальную и отчасти международную мощь, что может проводить более самостоятельную политику. Это отнюдь не означает разрыва с Западом и Соединенными Штатами. Речь идет о политике, которая в большей степени отвечает национальным интересам страны, — считает Яковлев.

По мнению собеседника NEWS.ru, эта тенденция повлечет за собой создание нового баланса сил и в мире, и на Ближнем Востоке. Теперь Эр-Рияд будет самостоятельно определять характер и объем взаимоотношений со всеми партнерами, как с традиционными западными, так с и новыми восточными, прежде всего с Китаем и странами Юго-Восточной Азии.