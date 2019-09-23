https://static.news.ru/photo/991a2b4e-ddeb-11e9-8d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amr Nabil/AP/TASS

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что голословные заявления о причастности какой-либо страны к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии недопустимы. Подобное заявление он сделал после совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

Необходимы очень чёткие, объективные доказательства вины. Голословные заявления о том, что автором таких действий может являться одно, второе или третье государство, движение или какая-либо ещё сила, недопустимы, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за атаку заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением. Как передавал News.ru, к числу сомневающихся примкнул глава британского МИДа Доминик Рааб.

Президент Штатов Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.