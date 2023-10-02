Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране будет казнен AzTV: ИРИ приговорил напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране к казни

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Верховный суд Исламской Республики Иран (ИРИ) приговорил к смертной казни мужчине, совершившему теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, сообщил государственный азербайджанский телеканала AzTV. В начале сентября генеральный прокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад объявил, что уголовное дело по вооруженному нападению было передано в суд.

Суд Ирана приговорил гражданина Ирана Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни, — говорится в сообщении.

Нападение, в результате которого погиб начальник охраны дипломатического представительства, а двое его коллег получили ранения, произошло 27 января. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил данный вооруженный инцидент, квалифицируя его как теракт, и потребовал немедленного проведения расследования и наказания виновных. 29 января сотрудники посольства и их семьи, всего 53 человека, были эвакуированы в Баку.

28 марта на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу было совершено покушение возле его дома с применением автоматического оружия. Парламентарий получил два пулевых ранения: в ногу и плечо. Депутата госпитализировали. Его дважды прооперировали. По словам помощника депутата Аждара Алиева, вторая операция была необходима, потому что ранение в плечо было серьезным. Сейчас его состояние удовлетворительное.