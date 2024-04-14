Нападение Ирана на Израиль: сколько пострадавших, какие цели поражены

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Иран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. Сколько человек пострадало в результате удара, какие цели удалось поразить Тегерану?

Что известно о пострадавших

В пресс-службе Скорой помощи Израиля (MDA) сообщили, что местные медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время атаки со стороны Ирана.

«После ночных сигналов тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшим от чувства тревоги или по пути в убежища», — говорится в сообщении.

По данным медиков, в результате атаки Ирана в Израиле серьезно пострадала одна девочка-бедуинка на юге страны.

До этого в MDA рассказали, что врачи приступили к оказанию помощи 10-летнему мальчику на юге Израиля, который был ранен в результате иранской атаки.

«После сирен в последние несколько минут на юге Израиля: медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь 10-летнему мальчику, находящемуся в тяжелом состоянии, в бедуинской диаспоре в секторе Арад», — говорится в сообщении в Twitter (X).

Telegram-канал Readovka передает, что три человека погибли в Иордании в результате падения сбитого БПЛА. Как пишет канал, местные СМИ сообщают, что города королевства, принявшего сторону Израиля, усыпаны обломками.

Какие цели поразил Иран

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) заявил, что «успешно уничтожил» важные военные цели на «оккупированных Израилем территориях».

«КСИР в ответ на эти преступления в качестве исполнения предупреждений ранее <...> для наказания агрессора, используя стратегические разведывательные возможности, ракеты и беспилотники атаковал важные военные цели террористической армии Израиля на оккупированных территориях, успешно взял их на прицел и уничтожил», — приводит агентство Tasnim заявление корпуса.

Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) сообщает, что авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения. В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что базе в пустыне Негев нанесен «минимальный ущерб».

Фото: Ilan Assayag/XinHua/Global Look Press

Израильские чиновники рассказали Ynet, что перехвачено «99% иранского ответа», Израиль к нему «подготовился». Однако как заявили чиновники, Иран «впервые со своей территории открыл огонь по Израилю», это «требует решительного ответа». Они заверили, что ответ «наступит в ближайшее время».

Что известно о ходе атаки

Вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post.

Тогда же Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. Запрет введен «до особого уведомления властей». Власти Иордании также приняли решение закрыть воздушное пространство королевства с 23:00 13 апреля на несколько часов, передает госагентство Petra.

Продление запрета будет зависеть от развития событий, уточнили журналисты. Иракские СМИ со ссылкой на министра транспорта утверждают, что авиасообщение в стране приостановлено. Воздушное пространство закрыто над аэропортом Багдада после запуска иранских беспилотников в сторону Израиля, подтвердил Al Arabiya.

Позднее источник телеканала ABC News сообщил, что Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.

После завершения атаки газета The New York Times написала, что Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». По данным источников, БПЛА и ракеты преимущественно запускались с территории Ирана, хотя также фиксировались пуски из Йемена и Ирака.

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