https://static.news.ru/photo/959e9550-69a9-11ea-8c29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалистам удалось определить точное место последнего боя Героя России Романа Филипова два года назад в Сирии.

Обнаруживший место гибели лётчика шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный рассказал, что поиски были осложнены сложным рельефом местности в Идлибе. Пришлось каждый камень и дерево в районах поиска сличать с распечатанным кадром из распространённого террористами видео, передаёт «Россия 24».

Роман Филипов облетал зону деэскалации в Идлибе на своём штурмовике, и его самолёт сбили боевики. Лётчик катапультировался и вступил в бой с боевиками на земле. Силы были неравны, и военный подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов».

Как писал NEWS.ru ранее, в городе Черемхово Иркутской области открыли монумент в память о погибшем в Сирии лётчике Романе Филипове. С инициативой создания памятника российскому военному выступили студенты местного горнотехнического колледжа.