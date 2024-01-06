Над иранской мечетью водрузили «красный флаг мести» Fars: в иранском Куме над мечетью подняли красный флаг в знак мести за теракт

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мечеть Джамкаран

В иранском городе Куме над мечетью Джамкаран подняли красный флаг после теракта 3 января, пишет агентство Fars. Этот же «символ мести» появлялся в 2020 году после гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани в городе Кермане.

Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура по погибшим. Президент страны Эбрахим Раиси отложил визит в Турцию и пообещал, что заказчики и исполнители теракта, приведшего к гибели более 200 человек будут найдены и понесут ответственность.

Сулеймани был убит в результате устроенной США в районе международного аэропорта Багдада спецоперации. Спустя четыре года на траурной церемонии прогремели два взрыва, которые, по данным иранских правоохранителей, устроили смертники.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание исполнителям и организаторам осуществленного на кладбище теракта, при котором погибли более двух сотен человек. Еще сотни людей, в том числе дети, получили ранения.

Ранее сообщалось, что по данным иранской разведки, один из двух смертников, устроивших взрывы, был гражданином Таджикистана. Личность второго террориста устанавливается. Всего по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек. Обнаружен дом, в котором проживали террористы-смертники. Там же были найдены готовые к применению взрывные устройства.