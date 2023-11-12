Начата эвакуация из Газы: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Днем 12 ноября из Газы в Египет перебрались более 60 россиян

Фото: МЧС РФ

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках эвакуируемых более 1000 человек, среди которых 300 человек — несовершеннолетние. К утру 12 ноября из Газы в Египет перебрались более 60 россиян. Помощь эвакуированным россиянам оказывают сотрудники Федерального центра медицины катастроф, подведомственного Минздраву РФ.

Новости о событиях, связанных с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке, к утру 12 ноября читайте в материале NEWS.ru.

ХАМАС готовится освободить заложников

Власти Египта сообщили правительству Израиля, что движение ХАМАС в ближайшие дни планирует освободить заложников, которые были захвачены при нападении на еврейское государство. При этом Тель-Авив отказался от любого прекращения огня в секторе Газа или поставок топлива, пока палестинская группировка не выпустит первую группу пленников. 12 ноября это требование подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус 12 ноября заявлял, что бойцы палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти удерживаемых ими заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев. Конрикус указал, что израильские военные, которые контролируют гуманитарный коридор, пытаются узнать, нет ли среди беженцев израильтян. В частности, они кричат двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним.

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продолжается гуманитарный кризис в здравоохранении Газы

Больница «Аль-Кудс» на севере сектора Газа прекратила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии, сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца. Из приостановившей работу больницы «Аш-Шифа» продолжают выселять пациентов. По словам главы палестинского Минздрава Май Аль-Кайла, израильские военные «выбрасывает раненых и больных на улицу на верную смерть». Она заявила, что «это не эвакуация, а изгнание под дулом пистолета».

Министр здравоохранения подтвердила смерть 12 пациентов в медицинском комплексе «Аш-Шифа» из-за отключения электроэнергии и закончившихся медицинских расходных материалов. В том числе умерли двое новорожденных детей. Более 3000 онкологических больных, находившихся на лечении в больницах «Аль-Рантиси» и «Аль-Турки», обречены на смерть после выдворения из больниц.

Медицинский персонал больницы «Аш-Шифа» не может перемещаться между отделениями и зданиями медицинского комплекса, поскольку дроны ЦАХАЛ обстреливают всех, кто передвигается внутри комплекса, рассказала Май Аль-Кайла.

ЦАХАЛ утверждает, что ХАМАС не позволяет передавать топливо больницам

ЦАХАЛ утверждает, что предоставил 300 литров топлива для неотложных медицинских целей больнице «Аш-Шифа», но ХАМАС помешал больнице получить груз. В доказательство израильская армия опубликовала запись разговора между высокопоставленным израильским чиновником в штабе по координации и связи с высокопоставленным чиновником из Газы в больнице.

Фото: Apa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль убил около 20 значимых фигур движения ХАМАС

Силы безопасности Израиля с начала обострения палестино-израильского конфликта ударами с воздуха уничтожили около 20 человек, прежде занимавших ключевые должности в палестинском радикальном движении ХАМАС. Издание Yedioth Ahronoth утверждает, что убитые в последние годы организовывали теракты на Западном берегу реки Иордан.

В октябре общая служба безопасности Израиля и служба разведки МОССАД создали центр специальных операций. Ему поручено «выслеживать и ликвидировать всех боевиков ХАМАС», участвовавших в атаке на израильских мирных жителей 7 октября.

Также стало известно, что израильские войска с помощью истребителей нанесли удар по объектам в Сирии. Атака стала ответом на нападение на Голанские высоты на севере Израиля.

Читайте также:

Пятизвездочный отель «выселил» основателя Pink Floyd из-за поддержки ХАМАС

«Остановить геноцид»: в Хиросиме прошла акция солидарности с Палестиной

Бангладеш представила план по прекращению огня в секторе Газа