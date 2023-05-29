Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана на площади Кызылай

Миссия наблюдателей от ОБСЕ отказалась назвать выборы в Турции честными и свободными. В совместном заявлении указывалось, что СМИ предвзято освещали избирательный процесс, а у оппозиции было мало доступа к средствам массовой информации.

Избирательная администрация технически эффективно провела выборы, но в значительной степени сохранялось отсутствие прозрачности и коммуникации, — говорится в заявлении.

На пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте ОБСЕ, глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими отметила, что на выборах в Турции была высокая явка, а перед людьми стоял выбор между политическими альтернативами, поэтому «слишком недальновидно было бы сказать, были ли они честными или нет, были они свободными или нет».

Глава миссии наблюдателей ПАСЕ Франк Швабе отметил, что второй раунд проходил в условиях, «не всегда соответствующим» демократическим выборам.

Вместе с тем наблюдатели указали на хорошую организацию голосования и соблюдение процедур. Они также отметили, что в ходе кампании были некоторые нарушения режима тишины и фиксировались единичные случаи насилия в основном против сторонников оппозиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов 28 мая, набрав более 52% голосов. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу набрал 47,87% голосов.

Ранее ведущей «Популярной политики» Ирине Аллеман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) запретили въезд в Турцию на пять лет. Журналистка предположила, что такое решение может быть связано с ее недавним репортажем о выборах в стране. В материале она рассказала, как выборы раскололи турецкое общество и как оппозиция боролась за победу.