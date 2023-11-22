Наблюдатель Палестины в ООН: 10 минут без обстрелов спасают ребенка в Газе

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

10 минут без бомбардировок спасают жизнь одному палестинскому ребенку в секторе Газа, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Такими словами он в ходе заседания Совбеза ООН приветствовал решение о временном перемирии в регионе. Мансур отметил, что всем причастным к этому решению стоит продолжить работать с целью защитить гражданское население и предотвратить распространение конфликта.

Государство Палестина приветствует соглашение о перемирии, достигнутое вчера, и выражает свою признательность всем, кто способствовал достижению этого соглашения, особенно нашим братьям из Катара и Египта. Каждые 10 минут без бомбардировок спасают жизнь одного палестинского ребенка. Сотни палестинских детей не будут убиты благодаря этому перемирию, — заявил Мансур.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел на этом же заседании Совбеза ООН заявляла, что нехватка продовольствия в секторе Газа может вызвать рост на 30% числа детей, страдающих от истощения. По ее словам, истощение является самой опасной для жизни формой недоедания среди детей. Она добавила, что миллионы несовершеннолетних не обеспечены продовольствием и вскоре это может перерасти в продовольственный кризис.