На Западном берегу реки Иордан возросло число пострадавших при атаке ЦАХАЛ Al Jazeera: число раненых при штурме Дженина армией Израиля возросло до восьми

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По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате штурма израильской армией города Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera. По его данным, столкновения в городе продолжаются и число пострадавших будет расти.

Израиль 29 ноября начал операцию на севере Западного берега реки Иордан. ЦАХАЛ перекрыла доступ в Дженин и установила контрольно-пропускные пункты на всех подходах к городу. В рейде участвуют сотни израильских солдат при поддержке более 50 единиц бронетехники, включая бульдозеры, которые перекапывают дороги.

Телеканал ранее рассказал, что израильские солдаты проводили рейды и аресты в жилых домах. В ряде мест шла перестрелка с силами местного сопротивления. Сообщалось о не менее пяти палестинцев, получивших ранения. Жители Дженина утверждали, что одной из главных целей ЦАХАЛ является лагерь беженцев. Также телеканал указал на действия израильских военных, которые окружили три главные больницы города. На его улицах солдаты препятствуют движению машин скорой помощи, не разрешая им выдвинуться к раненым.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников. Он подчеркнул, что главной задачей страны является уничтожение радикального движения ХАМАС.