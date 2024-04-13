На Западе не знают, что делать в случае провала переговоров Израиля с ХАМАС WP: у США нет запасного плана, если провалятся переговоры Израиля с ХАМАС

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

У США нет запасного плана, если новый раунд переговоров между Израилем и движением ХАМАС не приведет к прекращению огня на территории сектора Газа, передает The Washington Post. Газета отмечает, что в сложившейся ситуации Вашингтону остается только надеяться на продолжение диалога между сторонами конфликта.

Как уточняет издание, практически все надежды администрации президента США Джо Байдена на урегулирование ситуации в Газе опираются на первое соглашение о прекращении огня и освобождение заложников, но спустя несколько месяцев попыток эта цель так и не была достигнута. Вашингтон при этом строил свою стратегию на остановке боевых действий хоть ненадолго, надеясь, что после этого сторонам будет проще найти компромисс.

Также сообщается, что опасений для Белого дома добавило недавнее заявление ХАМАС, которое прозвучало в ответ на предложение Израиля и выглядит слишком расплывчато. В итоге США, а также посредники в лице Катара и Египта не могут понять, насколько серьезно можно относиться к заявлениям лидера движения, который, по не подтвержденной информации, скрывается в туннелях в южной части сектора Газа.

Ранее американский лидер Джо Байден обратился к Ирану с призывом не наносить ответный удар по Израилю. По его словам, в этом случае Вашингтон встанет на сторону Тель-Авива и поможет ему защищаться.