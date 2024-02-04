На юго-востоке Турции рухнул вертолет с полицейскими В турецкой провинции Газиантеп при крушении вертолета погибли два пилота

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Вертолет потерпел крушение в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, погибли два пилота, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети Twitter (Х). Авария произошла вечером в субботу, 3 февраля.

Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Два пилота погибли, техник ранен, — написал министр.

Глава турецкого МВД пожелал выздоровления полицейскому. Причины аварии министр не уточнил.

В конце января в Южной Корее разбился истребитель F-16 ВВС США. Сообщалось, что пилот был спасен.

В декабре 2023 года также стало известно, что американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море. Самолет рухнул в воду во время учений в Южной Корее в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Из-за удара воздушное судно разбилось. Пилот успел катапультироваться.

Кроме того, военный вертолет MH-60R Seahawk США во время учений упал в залив Сан-Диего у берегов Калифорнии. Все шесть членов экипажа выжили, они были доставлены на берег для медицинского осмотра.

Помимо этого, стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при посадке на авиабазе Элсуорт в США. Четыре члена экипажа смогли катапультироваться. Самолет выполнял учебное задание, при этом на аэродроме в Южной Дакоте была плохая видимость, облачность и минусовая температура. Правоохранители начали расследование, авиабазу временно закрыли.