На юге Турции произошло еще одно землетрясение Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юге Турции

Фото: 41.mchs.gov.ru

В южной части Турции на границе с Сирией в воскресенье, 26 февраля, было зарегистрировано очередное землетрясение. Его магнитуда составила 4,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения располагался в 25 километрах на юго-запад от города Антакья с населением 210 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное и смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате подземных толчков. Общее количество погибших при катаклизме превысило 43,5 тысячи человек.