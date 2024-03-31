На выборах в Анкаре лидирует оппозиционный кандидат Оппозиционный кандидат Яваш лидирует на выборах мэра Анкары в Турции

Фото: Mustafa Kaya/XinHua

Действующий мэр Анкары Мансур Яваш, баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП), сумел удержать свою должность на выборах мэра Анкары, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu. Он уже призвал сторонников в соцсетях отпраздновать победу.

По итогам подсчета 41,96% бюллетеней чиновник набрал 58,56% голосов. Кандидат от правящей Партии справедливости и развития, подконтрольной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, Тургут Алтынок — 33,63%.

Я приглашаю всех своих соотечественников, помимо работников избирательных участков, в сад штаб-квартиры столичного муниципалитета Анкары в 22:00, — указал Яваш.

Ранее стало известно, что новым президентом Турции после Реджепа Тайипа Эрдогана может стать Сельчук Байрактар, который возглавляет специализирующийся на производстве БПЛА концерн Bayraktar. Аналитики отметили, что такой вариант не исключал и сам Байрактар. Он выразил готовность стать главой государства, если от него поступит соответствующая просьба.

Согласно действующему законодательству, президент Турции не может занимать свой пост более двух раз подряд. Однако до этого экс-глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет занять президентское кресло в третий раз в том случае, если в стране будут объявлены досрочные выборы. Он пояснил, что такой способ вполне реален, поскольку в конституции есть отдельное положение об этом.