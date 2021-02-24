На военной базе в Афганистане прогремел взрыв

На базе Вооружённых сил Афганистана в районе Урузган (провинция Газни) прогремел мощный взрыв. Ударной волной были разрушены расположенные поблизости дома.
Данных о погибших и раненых пока нет. По мнению свидетелей произошедшего, взрыв был устроен боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Предполагается, что взрывчатку на территорию базы они доставили по подземному тоннелю,
Некоторое время назад три взрыва прогремели в афганских провинциях Кунар, Кандагар и Нангархар. Теракты были нацелены против полицейских. В результате погибли пятеро сотрудников правоохранительных органов и пострадали трое гражданских. Ответственность за взрывы ни одна из группировок на себя пока не взяла.
Ранее NEWS.ru писал, что международная коалиция планирует остаться в Афганистане по истечении крайнего срока в мае 2021 года, предусмотренного договором между «Талибаном» и властями США. Аналитики полагают, что если войска не уйдут, это может спровоцировать эскалацию напряжённости в отношениях с боевиками, которые настаивают на полном выводе контингента.