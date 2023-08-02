На турецком курорте Шиле открыли ранее закрытые из-за обнаружения мин пляжи

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На турецком курорте Шиле, где были обнаружены снаряды, открыты все ранее закрытые пляжи, кроме одного, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции. Саперы ликвидируют обнаруженные снаряды на месте.

Все пляжи, в том числе в Шиле и у города Агва, открыты, купание разрешено. Закрытым в среду останется только пляж Софулар, — заявил источник.

Как передает канал TV-24, прокуратура проводит расследование в связи с обнаружением снарядов. По данным следствия, они являются устаревшими боеприпасами к артиллерийским орудиям и не имеют никакого отношения к украинским морским плавучим минам в Черном море. ВМС Турции до этого неоднократно уничтожали такие мины у своего побережья.

1 августа на турецком курорте Шиле в окрестностях Стамбула закрыли пляж Софулар после того, как на нём обнаружили три десятка неразорвавшихся мин. 31 июля их заметил местный житель, который отправился на пляж, чтобы искупаться. Со дна реки взрывные устройства доставали водолазы. Восемь боеприпасов по распоряжению прокурора Шиле в тот же день были доставлены в местную воинскую часть, остальные саперы уничтожили в среду, 2 августа, использовав для этого свыше 30 кг взрывчатки.