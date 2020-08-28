На турецкой базе в Сирии прогремел мощный взрыв

На турецком наблюдательном пункте в западном Идлибе произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль.
Инцидент произошёл вечером 28 августа в городе Салат-аз-Заур, расположенном недалеко от города Джиср-эш-Шугур. Данных о жертвах и исполнителях не сообщается,
Взрыв был слышен и виден за многие километры от места происшествия. Отмечается, что подрыв устроил смертник. Также есть версия, что взрыв произошёл в результате удара с воздуха. После взрыва началось нападение на наблюдательный пункт, завязался бой между турецкими военнослужащими и нападавшими.
Отмечается, что в районе происшествия появилось не менее трёх турецких военных вертолётов, эвакуировавших раненых и погибших. При этом сам наблюдательный пост оказался полностью разрушен,
Ранее NEWS.ru писал, что четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии. В Вашингтоне виновными в этой аварии назвали российских военных. В свою очередь глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Они обсудили недавний инцидент в Сирии с участием военных обеих стран.
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