В Турции бушуют ливни, ураганный ветер и торнадо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Турции разбушевалась непогода, передает Telegram-канал Readovka. Судя по опубликованным кадрам, в Измире начал формироваться торнадо, а в Чанкыры скорость ветра достигает 90 км/ч.

Также порывы ветра обрушили один из двух минаретов мечети Бадемлик в центральном Енимахалле. Обломки упали на дорогу, но ни люди, ни транспорт не пострадали. На место происшествия приехал мэр города. Кроме того, в большей части города пропало электричество.

По данным СМИ, ураган снес крышу воскресного рынка и несколько зданий. В Стамбуле также ухудшаются погодные условия. Там помимо прочего начались сильные ливни, которые уже затапливают улицы. Как сообщают экстренные службы, есть пострадавшие.

Ранее туристам пришлось спать на креслах и диванах в холле торгового центра «Дубай Молл» на фоне аномального ливня и сильного ветра. Соседние гостиницы резко повысили цены, стоимость одной ночи в них составила $1000. Путешественники оказались практически полностью отрезанными от улицы из-за затопления и продолжающегося ураганного ветра. Также отмечается, что власти обратились с призывом к жителям не покидать свои дома.