На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Вечером 12 октября в северных районах Израиля у границы с Ливаном прозвучали сигналы воздушной тревоги, сообщает армейская пресс-служба. В частности, сирены сработали в городе Кирьят-Шмон.

Сирены прозвучали в городе Кирьят-Шмона и населенных пунктах в этом районе, — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе пояснили, что сигналы прозвучали в результате ложной тревоги. Опасность местным жителям не угрожала.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. Это стало ответом на аналогичные атаки ВС страны. Из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам организации «Хезболла».

В свою очередь боевое подразделение палестинского движения ХАМАС «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» сообщило, что был нанесен ракетный удар по Иерусалиму. ЦАХАЛ заявила о сиренах воздушной тревоги, которые зазвучали в черте города.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от ХАМАС, чтобы организация заплатила цену, которой раньше не знала.