На севере Ирака жертвами БПЛА стали четыре человека Rudaw: четыре человека погибли при атаке БПЛА на месторождение Хор Мор

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Четыре гражданина Йемена погибли при атаке БПЛА на газовое месторождение Хор Мор в Иракском Курдистане, передает телеканал Rudaw заявление официального представителя регионального правительства Пешавы Хаврамани. По информации журналистов, ответственность за нападение никто на себя не взял.

Месторождению был нанесен огромный ущерб, уточнили в СМИ. Авария может повлечь за собой сокращение производства электроэнергии. В результате инцидента также пострадали два человека. Местные власти начали расследование.

Ранее автор Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что Вооруженные силы Турции намерены провести крупномасштабную наземную операцию в Ираке против запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана. Таким образом Анкара рассчитывает решить вопрос безопасности на границе, добавил журналист. Правительство намерено с помощью операции перекрыть для курдов всю границу с Ираком, констатировал он.

В декабре прошлого года Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главарей Рабочей партии Курдистана. По информации государственного агентства Anadolu, спецоперация была проведена на севере Сирии. Источники уточнили, что главарь курдов был известен под позывным Бахоз Африн.