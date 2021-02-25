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Ближний Восток

На секретном объекте в Израиле обнаружили признаки масштабной стройки

21:47, 25 февраля 2021 11
Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Израиль начал масштабные строительные работы на секретном объекте, предположительно связанном с ядерной программой.

Агентство Associated Press изучило спутниковые снимки участка местности в пустыне Негев, расположенного рядом с городом Димона. На изображениях виден котлован размерами с футбольное поле и глубиной в несколько этажей. Рядом расположен центр, где, по информации агентства, находится ядерный реактор и вырабатывается плутоний для израильской ядерной программы.

Власти Израиля комментировать находки отказались.

Израиль считается ядерной державой, при этом страна официально не подтверждает наличие у себя соответствующего оружия. По информации Стокгольмского института исследования проблем мира, у Израиля может быть около 80 ядерных боеголовок.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Израиль ведёт переговоры с правящими кругами Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна с целью создания военного блока, аналогичного НАТО, целью которого станет противостояние Ирану. Израиль и Саудовская Аравия при этом не поддерживают дипломатические отношения.

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