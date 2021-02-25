На секретном объекте в Израиле обнаружили признаки масштабной стройки

Израиль начал масштабные строительные работы на секретном объекте, предположительно связанном с ядерной программой.
Агентство Associated Press
Власти Израиля комментировать находки отказались.
Израиль считается ядерной державой, при этом страна официально не подтверждает наличие у себя соответствующего оружия. По информации Стокгольмского института исследования проблем мира, у Израиля может быть около 80 ядерных боеголовок.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Израиль ведёт переговоры с правящими кругами Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна с целью создания военного блока, аналогичного НАТО, целью которого станет противостояние Ирану. Израиль и Саудовская Аравия при этом не поддерживают дипломатические отношения.