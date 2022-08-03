Талибы построят туристический рынок на руинах бамианских статуй Будды Пока мировое сообщество осуждает талибов за угнетение женщин, они креативно подходят к историческому наследию Афганистана

Фото: shutterstock.com

Правительство Афганистана, состоящее с прошлого года из членов движения «Талибан»*, решило не ждать, пока западные банки разморозят их деньги, а вместо этого начать зарабатывать самим. Делать это талибы собираются разными способами, в том числе за счет смелых туристов, которые не побоятся ехать на земли «гробницы империй», как называют Афганистан историки. Одним из таких проектов по привлечению туристов, как обещают талибы, станет строительство исторического афганского базара, который был разрушен в ходе гражданской войны 1990-х годов. На первый взгляд, идея неплоха, и она даже может принести талибам пиар в международном сообществе. Но уже сейчас ясно, что реализация плана немного хромает. Дело в том, что «талиб-базар» воздвигнут прямо напротив разрушенных бамианских статуй Будды VI века — их боевики взорвали в 2001 году, вызвав обвинения в варварстве как в Афганистане, так и по всему миру.

ЮНЕСКО не в курсе

Талибы говорят, что они возведут не просто рынок, а полноценный караван-сарай — средневековый постоялый двор для путешественников, в котором путешественники, проводившие месяцы в путешествии по Шелковому пути, могли отдохнуть, помолиться и поесть. По факту исторический базар талибов станет комплексом отелей с магазинчиками для туристов. Местные фермеры и ремесленники будут поставлять туда изделия ручной работы, фрукты, овощи, чай, продукты питания.

Караван-сарай будет комплексом из гостевых домов, где туристы смогут ночевать. Также там будут места для выставок местных ремесел и общественные туалеты и парковки, — говорит директор провинции по информации и культуре Мавлави Сайфуррахман Мохаммади.

Вероятно, для кого-то этого будет достаточно, чтобы уже сейчас бронировать билеты в Афганистан, однако эксперты единогласно выступают против того, чтобы в той местности вообще что-то строили.

Фото: h85/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 2011 год

Хоть самих статуй Будды там уже давно нет, сама локация все равно считается важной с точки зрения истории. Во-первых, в Бамианской долине по-прежнему сохранились арки, в которых эти статуи некогда стояли, а также комплекс пещер с настенными рисунками, многие из которых до сих пор не изучены. А во-вторых, неизвестно, что на этой территории смогут найти археологи, так как из-за нестабильности региона полноценных исследований там так и не проводилось.

Талибы уверяют, что они получили разрешение на создание туристического центра от ЮНЕСКО и что ЮНЕСКО выдвинуло свыше 20 строгих требований, которые должны соблюдаться на всех этапах строительства. В том числе, согласно этим мерам, все здания комплекса должны быть не выше одного этажа.

Центральное правительство провело переговоры с ЮНЕСКО. Они прислали нам руководство, как следует производить постройку рынка, — сказал Мохаммади.

Впрочем, само ЮНЕСКО наотрез отказываться подтверждать, что такой обмен идеями имел место. Организация заявила, что талибы даже не запрашивали никаких консультаций, не говоря уже о том, что им выдали разрешение.

Никто не запрашивал у ЮНЕСКО разрешения и организация никак не связана с этим проектом. Место, где планируют возвести караван-сарай, расположено в самом сердце ценной археологической зоны, и строительные работы могут создать проблемы для надлежащего сохранения этого объекта всемирного наследия, — говорится в заявлении организации.

Я счастлив, что их взорвали

Пока мировое сообщество и незначительное число неравнодушных афганцев в очередной раз выражают обеспокоенность, местные ликуют и видят в боевиках своих спасителей. Дело в том, что с тех пор, как Бамианской долине присвоили особый статус мирового наследия в 2003 году, местные жители практически лишились части своих земель, так как не могли там ничего строить. Сами талибы признаются, что именно после бесчисленных жалоб им и пришла идея возвести в долине караван-сарай.

Мы не можем позволить, чтобы у людей забрали их землю. Долгое время они не могли законно обратно получить свою собственность, но теперь настало время вернуть ее, — заявляет губернатор города Бамиан Абдулла Сархади.

Хотя губернатор допустил, что в будущем правительство снова может отобрать эти земли для археологических работ, местные уже возвели Абдуллу Сархади в статус героя. Можно предположить, что талибы и вправду рассматривают возможность когда-нибудь провести здесь раскопки. Дело в том, что в их заявлениях о том, что талибы изменились по сравнению со своей версией из 1990-х, есть доля правды. «Новые талибы», наученные горьким опытом, в какой-то степени постепенно поняли, что исторические достопримечательности не стоит взрывать хотя бы из тех соображений, что на них можно зарабатывать. Уже в первые месяцы после повторного прихода к власти в августе 2021 года они сняли запрет на посещение Бамианской долины и начали пускать туда за скромную сумму в $5 всех желающих посмотреть на место, где некогда стояли статуи. Конечно, массового наплыва туристов из-за рубежа этот шаг пока не вызвал, но местные жители очень охотно приезжают. Другое дело, что многие афганцы едут туда не столько оплакивать разрушенные статуи, сколько, наоборот, отметить «величие меча ислама».

Фото: Massoud Hossaini/AP/ТАСС Архивное фото, 2016 год

Я был маленьким, когда они их разрушили. Мне было около семи лет. С тех пор я мечтал приехать и посмотреть, что здесь произошло. Я счастлив, что их взорвали. Я совсем не расстроен и наоборот приехал своими глазами увидеть руины, — признался афганский турист американскому агентству NBC.

Талиб-кладоискатель

Маловероятно, что талибы, даже имея на то желание, сумеют всерьез заняться развитием туризма. Чаще всего в вопросе достопримечательностей и исторических ценностей у исламистов верх берет не столько долгосрочное видение, сколько желание получить мгновенную выгоду. Взять тот же пример с Бамианской долиной — когда Талибан вернулся в 2021 году, одним из первых шагов боевиков стало повторное разграбление многих местных пещер и музеев с последующей продажей награбленного на черном рынке. Более того, во главе туристических проектов вроде нового караван-сарая стоят те же самые люди, которые в конце прошлого века участвовали и до сих пор занимаются уничтожением культурно-исторического пласта Афганистана.

Уже упомянутый губернатор города Бамиан Мулла Абдулла Сархади, который по факту руководит проектом караван-сарая и говорит о проведении раскопок, это тот же человек, который участвовал в подрыве статуй и под наставлением которого боевики снова грабили реликвии в прошлом году. В том числе и на Сархади лежит ответственность за полное разграбление Бамианской долины. После серии грабежей и незаконных раскопок он построил на территории вокруг места, где находились статуи Будд, угольные шахты. Сами местные жители говорят, что Сархади буквально «сошел с ума», когда до него дошли слухи, что где-то в долине спрятаны еще ненайденные сокровища. В январе 2022 года он перекрыл дороги вокруг руин статуй, ограничил туда доступ и дал рабочим команду «искать клад». Когда новость вызвала мировой резонанс, Министерство культуры Афганистана потребовало все прекратить, а Сархади отказывался, говоря, что именно он, а не Минкульт в Кабуле, «отвечает за Бамиан».

Главный золотоискатель талибов в идеале хочет найти что-то вроде бактрийского золота, которое обнаружили в 1970-х в Тилля-тепе (руинах монументального сооружения на так называемом «золотом холме» на севере страны). Советско-афганская экспедиция тогда отыскала бесчисленные золотые предметы — короны, пояса, украшения.

Всевидящее око Коммунистической партии Китая

Впрочем, несмотря на все лихорадку кладоискательства, в некоторой степени талибы, как уже было сказано, изменились. В марте 2022 года Афганистан посетил министр иностранных дел Китая Ван И. В ходе его визита талибы выразили надежду, что Китай превратит уцелевшие статуи будды, сидящие в безмятежной медитации на афганских скалах, в источник дохода.

Их защита очень важна как для нас, так и для китайцев... Эти места будут значимы для нашей страны, — тогда сказал глава Службы безопасности Афганистана Хакимулла Мубариз.

Согласно китайской газете Global Times, китайские и афганские специалисты активно работают над развитием кооперации в «сохранении и исследовании культурных реликвий» Афганистана. Эксперты из КНР отмечают, что они с радостью предоставят помощь богатому культурным наследием Афганистану, который не имеет эффективных механизмов по защите исторических объектов из-за нехватки опыта и устаревших технологий.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Испытывая сильное стремление понять славную историю реликвий и культуру региона, а также лучше развивать туризм, многие местные эксперты и ученые хотели бы, чтобы Китай предоставил им соответствующую помощь. Они также надеются, что китайские ученые будут сотрудничать с ними, чтобы развивать отечественные исследовательские таланты, — говорит китайский археолог Чжан Сяоган.

Каким образом талибы собираются совмещать обещания китайцам и свою алчность, на данном этапе не совсем ясно. Впрочем, учитывая, что подрывы памятников сменились на их разграбления, смешанные с обещаниями о том, что «все будет как надо», позитивную тенденцию сложно не заметить.



* «Талибан» террористическая организация. Деятельность в РФ запрещена.