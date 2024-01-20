На побережье Антальи нашли еще два трупа Cumhuriyet: еще два тела нашли на пляжах в Анталье

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Еще два трупа нашли на пляжах в Анталье, передает газета Cumhuriyet. По данным издания, это уже четвертый случай обнаружения тел за неделю.

Тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Одновременно тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба тела сильно разложились, пострадавшие были одеты лишь в шорты, на ногах была обувь. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и причин смерти.

Ранее на пляже в Турции обнаружили разлагающийся труп без головы и руки. Тело было обнаружено на побережье пятизвездочного отеля в районе Ченгера в Анталье. Личность и пол погибшего установить не удалось. Тело нашли сотрудники отеля Amelya Beach. На место страшной находки они вызвали береговую охрану и подразделение жандармерии Ченгера. Останки были направлены на судмедэкспертизу.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Москву для захоронения доставлено тело погибшей в Турции россиянки. Женщина пропала в Анталье 4 января, ее труп обнаружили 12 января. По предварительной информации, россиянка могла погибнуть в результате падения со скалы. При этом не исключается, что смерть может носить криминальный характер.