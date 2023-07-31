На пляже в Турции нашли 28 неразорвавшихся мин В Турции закрыли пляж на курорте Шиле после обнаружения 28 неразорвавшихся мин

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В Турции на курорте Шиле на берегу Черного моря нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление местных властей. Курорт находится в окрестностях Стамбула. Пляж временно закрыли для посещения, водолазы занимаются вылавливанием снарядов. Позднее их планируют уничтожить.

30 июля в 10.00 в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения, — говорится в сообщении.

Как утверждают власти, окончательно все мины будут уничтожены 2 августа. Источник РИА Новости в полиции Шиле уточнил, что сейчас закрыт лишь пляж Софулар, все остальные открыты для посещения.

Ранее на территории Московского технологического колледжа в Даниловском районе столицы нашли две мины времен Великой Отечественной войны и взрыватель. Как рассказал студент учебного заведения, всех учащихся и преподавателей эвакуировали на улицу. По его словам, похожая история уже происходила и раньше. Тогда на территории колледжа также нашли мину.

До этого в деревне Березовке Орловской области в доме недавно умершего 70-летнего мужчины нашли склад боеприпасов. Всего были обнаружены 140 минометных мин 50-го калибра времен Великой Отечественной войны. Мины были уложены в 14 ящиков и хранились в подвале дома пенсионера.