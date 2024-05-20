На месте крушения вертолета нашли кольцо президента Ирана IRNA: кольцо президента Ирана Раиси нашли среди обломков вертолета

Фото: West Asia News Agency/REUTERS

Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Кольцо президента Ирана Ибрахима Раиси было обнаружено на месте крушения вертолета, передавало агентство IRNA. По информации журналистов, его нашли среди обломков воздушного судна.

Как уточнили представители СМИ, кольцо досталось Раиси в подарок от верховного лидера Ирана аятолле Али Хаменеи. На месте происшествия продолжают работать специалисты.

Ранее сообщалось, что техническая неисправность стала причиной крушения вертолета, из-за которого погиб президент Ирана. Жертвами аварии, помимо Раиси, стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающие.

Посол Ирана в Белоруссии Алирезу Санеи предположил, что причиной жесткой посадки вертолета стали погодные плохие условия. До этого глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд утверждал, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые минуты после его крушения. По его словам, спасатели обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Церемония похорон Ибрахима Раиси состоится 21 мая в городе Тебриз. Кроме того, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранского коллеги.