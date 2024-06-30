На курорте в Анталье борются с лесным пожаром В Анталье рядом с густонаселенным районом начался лесной пожар

В турецкой провинции Анталья рядом с густонаселенным районом Лара зафиксирован лесной пожар, со стихией борются как на земле, так и с воздуха, написал в соцсети Х мэр региона Мухиттин Боджек. Он добавил, что местные жители помогают спасателям.

Мы с воздуха и земли продолжаем борьбу с пожаром, вспыхнувшим в лесной зоне в округе Муратпаша в районе Лара, — отметил Борджек.

По полученным данным, возгорание в лесном массиве произошло в середине дня 30 июня, он расположен недалеко от жилых районов. Для борьбы со стихией в воздух подняли вертолеты и самолеты-амфибии, забор воды осуществляется прямо из океана. В первую очередь вода сбрасывается по периметру пожара, чтобы не допустить распространение огня.

Ранее сразу несколько лесных пожаров были зафиксированы в провинциях Чанаккале и Измир в Турции. Сообщалось, что только в Измире находились 16 очагов. Как отмечали турецкие СМИ, огонь стремительно распространялся благодаря ветру, а в ряде районов была проведена эвакуация.

До этого власти Греции приняли решение задействовать армию для тушения крупного возгорания на горе Парнита вблизи Афин. Сообщалось, что экстренные службы задействовали 12 единиц воздушной техники и десятки единиц наземной спецтехники.