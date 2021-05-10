На крупнейшем в мире месторождении нефти в Кувейте вспыхнул пожар

https://static.news.ru/photo/f54b152a-b177-11eb-bf43-96000091f725_660.jpg Фото: Attaqa2/twitter.com

Пожар произошёл на месторождении нефти Большой Бурган на юге Кувейта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кувейтской государственной нефтяной компании.

В результате происшествия пострадали как минимум два человека, работавших на объекте. О тяжести их состояния данных пока не поступало. Компания утверждает, что огонь удалось взять под контроль, а на добыче сырья инцидент не отразится.

Большой Бурган является самым крупным месторождением нефти в мире, там сосредоточено более 5% всех разведанных извлекаемых запасов энергоресурса в мире и 75% нефтяных запасов Кувейта.

2 мая взрыв и сильный пожар произошли на химическом предприятии вблизи иранского города Кум, расположенного к югу-западу от столицы страны Тегерана. В ликвидации происшествия участвовали десятки единиц спецтехники.

11 апреля СМИ сообщили о ЧП на ядерном объекте в Натанзе — была повреждена сеть распределения электричества на заводе по обогащению урана. Впоследствии глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии и пообещал отомстить.