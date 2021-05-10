На крупнейшем в мире месторождении нефти в Кувейте вспыхнул пожар

Пожар произошёл на месторождении нефти Большой Бурган на юге Кувейта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кувейтской государственной нефтяной компании.
В результате происшествия
Большой Бурган является самым крупным месторождением нефти в мире, там сосредоточено более 5% всех разведанных извлекаемых запасов энергоресурса в мире и 75% нефтяных запасов Кувейта.
2 мая взрыв и сильный пожар произошли на химическом предприятии вблизи иранского города Кум, расположенного к югу-западу от столицы страны Тегерана. В ликвидации происшествия участвовали десятки единиц спецтехники.
11 апреля СМИ сообщили о ЧП на ядерном объекте в Натанзе — была повреждена сеть распределения электричества на заводе по обогащению урана. Впоследствии глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии и пообещал отомстить.