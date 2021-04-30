На химзаводе в Иране прогремел взрыв

Сильный пожар и взрыв произошли на химическом предприятии вблизи города Кум, к юго-западу от Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя местной пожарной службы Хамида Курейми.
Мощный пожар разгорелся в промзоне на химическом заводе компании «Молдан» в 06:02 по местному времени (04:32 мск), — цитирует агентствоего слова.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. На место происшествия прибыли десятки пожарных машин.
11 апреля СМИ сообщили об ЧП на ядерном объекте в Натанзе — была повреждена сеть распределения электричества на заводе по обогащению урана. Впоследствии глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии и пообещал отомстить. По словам министра, израильская сторона своими действиями демонстрирует, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций.