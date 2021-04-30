На химзаводе в Иране прогремел взрыв

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Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своём Instagram заявил, что сожалеет об утечке его беседы с иранским экономистом Саидом Лилязом. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, этот «слив» был превращён во внутренний конфликт.

Ранее в администрации президента Ирана Хасана Рухани прогремел скандал из-за появившихся в западных СМИ частных высказываний министра иностранных дел о подноготной иранской внешней политики. Действующий глава дипведомства в беседе, по-видимому,...