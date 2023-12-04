На ХАМАС открывают охоту: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ШАБАК: Израиль уничтожит членов ХАМАС по всему миру

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израиль намерен ликвидировать всех членов палестинского движения ХАМАС по всему миру, заявил глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар. По его словам, на это может уйти несколько лет, но цель будет достигнута.

Израильтянин также заявил, что ШАБАК допустила фатальную ошибку 7 октября — когда не смогла защитить страну от обстрела со стороны палестинского движения. Эта трагедия стала уроком для сотрудников службы безопасности, подчеркнул Бар.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 3 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль начал наступление на юг

Израильские войска перешли к активным военным действиям в южной части сектора Газа, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. По его словам, которые цитирует армейская пресс-служба, бои будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава.

Командиры ХАМАС будут встречать Армию обороны Израиля везде и им будет дан самый мощный отпор, отметил представитель вооруженных сил. Халеви подчеркнул, что процесс уничтожения ХАМАС на юге «будет вестись с не меньшей мощью, с не меньшими результатами».

ЦАХАЛ обстреливает скорые и больницы в секторе Газа

Два медика и пациент пострадали в результате обстрела израильскими военными двух машин скорой помощи на севере сектора Газа, сообщает пресс-служба палестинского общества Красный Полумесяц. Представители организации подчеркнули, что в момент атаки врачи пытались транспортировать подопечного.

До этого в организации сообщали, что израильские военные постоянно обыскивают машины скорой помощи. Из-за этого медики не успевают добраться до раненых, подчеркивали сотрудники объединения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары артиллерии по больницам в секторе Газа. Израильские военные подвергли масштабной бомбардировке не менее 14 медицинских учреждений, расположенных в основном на севере региона.

Также ЦАХАЛ начала интенсивный артиллерийский обстрел восточных районов Газы. В результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа вспыхнул пожар, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения.

Израиль и Палестина пойдут под трибунал

Прокуратура Международного уголовного суда планирует заняться тщательным расследованием предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине, заявил прокурор МУС Карим Хан. По его словам, в этом деле ведомство будет надеяться на помощь всех участников. Такое партнерство сможет гарантировать, что действия прокуратуры основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде.

Во время своего визита, после которого было опубликовано это заявление, Хан провел встречу с родственниками пострадавших от преступлений, а также с правительством Палестины, в том числе с лидером страны Махмудом Аббасом. Прокурор подчеркнул, что характер конфронтации сложный, но международное гуманитарное право должно соблюдаться в любом случае.

Читайте также:

«Полезная тактика»: в Белом доме о планах Израиля уничтожить лидеров ХАМАС

«Крупнейший провал»: политолог о том, почему ЦАХАЛ «проморгала» атаку ХАМАС

Президент ЮАР призвал привлечь ХАМАС к ответственности за атаки на Израиль