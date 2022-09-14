На афгано-пакистанской границе произошла перестрелка, есть убитые

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

В ночь на 14 сентября на границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка, которая привела к жертвам с обеих сторон, передает APNews. Конфликт вспыхнул из-за строительства пакистанцами контрольно-пропускного пункта на границе между двумя странами. Отмечается, что афганская сторона выступает против возведения на границе какого-либо военного сооружения. Афганистан обвинил пакистанских военных, что те открыли огонь первыми.

Согласно заявлению заместителя пресс-секретаря правительства Талибана («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Белала Карими, Афганистан выступает против строительства любого военного объекта на границе.

Тем не менее пакистанские военные пытались построить контрольно-пропускной пункт. Когда к пакистанцам подошли поговорить по этому поводу, те внезапно открыли огонь, — заявил Карими.

Пакистанские военные сообщили о трех жертвах в результате стрельбы. Они заявили, что атака пришлась на пост в Кураме, в районе провинции Хайбер-Пахтунхва.

Агентство отмечает, что обе стороны обвиняют друг друга с предоставлении убежищ вражеским повстанцам. Однако, что Афганистан, что Пакистан отрицают свою причастность к этому.

Ранее в пресс-центре пограничной службы киргизского госкомитета нацбезопасности сообщили, что на границе Киргизии и Таджикистана завязалась еще перестрелка между военнослужащими двух стран. Боестолкновение произошло в местности Как-Сай в Баткенском районе. Огонь, по сообщению киргизских пограничников, открыли военные из Таджикистана.