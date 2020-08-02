«Мясника ИГ» ликвидировали в Афганистане

https://static.news.ru/photo/8b817578-d4b7-11ea-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Афганистане уничтожен глава разведки ответвления «Хорасан» запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» Ассадулла Оракзаи по кличке «мясник ИГ».

Операцию провели в провинции Нангархар на границе с Пакистаном.

Как сообщили в Национальном директорате безопасности Афганистана, Оракзаи был ответственен за нападение на мирных жителей, а также за уничтожение соперников в структуре группировки, передаёт РИА Новости.

Ранее Госдепартамент США увеличил награду за информацию о местонахождении главаря террористической организации «Исламское государство» Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахман аль-Мауля. Сумма вознаграждения увеличилась с $5 млн до $10 млн.

В США аль-Мауля считают преемником Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного во результате спецоперации американских военных. По сведениям Вашингтона, он причастен к убийствам и похищениям езидов в Ираке. Кроме того, он руководил многочисленными вылазками террористов, писал NEWS.ru.