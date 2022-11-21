Подсадные фанаты, запретное пиво, палатки в пустыне — что не так с ЧМ-2022 Какая атмосфера царит в Катаре на первом в истории арабском мундиале? Подробности — в материале NEWS.ru

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

В Катаре состоялось долгожданное открытие чемпионата мира по футболу — первого арабского мундиаля в истории. Несмотря на вложенные нефтяные миллиарды, его старт получился далеким от идеала. Болельщики, ехавшие в загадочную страну Персидского залива, ожидали попасть в атмосферу сказок «Тысячи и одной ночи». Но вместо красочных оазисов и сказочных дворцов их встретили пластиковые жилые коробки и дешевые палатки, а вместо обещанного пива — непременного атрибута любого чемпионата — соки и вода. Подробности — в материале NEWS.ru.

Заговор против пива

Как писал NEWS.ru, катарцев ругали еще при подготовке к чемпионату. Но хозяева до последнего верили: стоит только великому спортивному празднику начаться, как все позабудут о старых проблемах. Но все вышло ровно наоборот.

Фанаты заранее беспокоились, как же они будут пить за победу любимой команды в Катаре, где спиртное под запретом. Какой чемпионат мира — без пива! Чтобы не распугать будущих гостей, Катар долгое время уверял, что для алкоголя будут созданы специальные зоны и болельщикам нечего боятся. Но оказалось, хитрая маленькая арабская страна всех обманула.

Точнее, не совсем. Для продажи алкоголя вокруг стадионов действительно построили специальные зоны. Пива в страну завезли вдоволь, и казалось, что все будет хорошо. Но за неделю до начала чемпионата, когда основной костяк болельщиков уже приехал, Катар тайно попросил организаторов турнира перенести палатки с алкоголем со стадионов в менее заметные места. А на днях и вовсе стало известно, что на стадионах пиво хотя и будет, да вот только безалкогольное.

После переговоров между властями принимающей страны и ФИФА принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков только в фан-зонах и убрать точки продажи пива со стадионов. Это никак не повлияет на продажи безалкогольного пива, — успокаивают болельщиков организаторы.

Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press

А ведь организаторы уже заключили с маркой Budweiser соглашение на $75 млн о продаже пива на стадионах. Похоже, страх катарцев не угодить Аллаху на этот раз оказался сильнее денег.

Ну, неловко вышло, — прокомментировала ситуацию пивоваренная компания.

Впрочем, они сумели воспользоваться ситуацией и сделать себе неплохую рекламу. Пивовары пообещали подарить уже завезенное в Катар пиво тем, кто победит на чемпионате.

Хоть ситуация с продажами пива на стадионах многих расстроила, болельщики все еще могут приносить с собой свои запасы. Правда, покупать их можно только в лицензированных ресторанах и барах с не самыми дружелюбными ценниками.

Нервы подвели

Катарский чемпионат должен был стать круче предыдущих. Катар хотел устроить всему миру небывалый праздник и показать себя гостеприимной и современной страной, куда надо приезжать и тратить свои деньги. Никто не скрывает, что Доха надеялась сделать себе рекламу и начать привлекать туристов на долгие годы вперед, как это успешно делают Эмираты.

Но не вышло. Катарская сборная проиграла свой первый же матч с разгромным счетом 2:0 команде из Эквадора. Хоть стадион и был забит местными болельщиками, которые болели за родную команду, поддержки, судя по всему, не хватило. И Катар стал первой за последние 92 года страной — хозяйкой мундиаля, чья сборная проиграла первому сопернику.

Казалось бы, удивляться нечему — Катар никогда и не считался мастодонтом футбола. На момент, когда страна выиграла заявку в 2010 году, ее сборная никогда не проходила дальше квалификационных матчей и занимала аж 113-е место в турнирной таблице. Но за последние 20 лет Доха активно продвигала футбол на родине, подняла национальную сборную до топ-50 мирового рейтинга, «натаскала» ее на победу в Кубке Азии и готовилась всем показать на ЧМ-2022, что значит «настоящий арабский футбол».

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press Матч между сборными Эквадора и Катара

Чем дольше длился разгромный поединок с эквадорцами, тем тише становились голоса «верных» катарских болельщиков. Они даже не стали дожидаться завершения игры. За 30 минут до конца матча стадион опустел почти на две трети, и от почти 70-тысячной толпы болельщиков осталось меньше половины. Сами эквадорцы воспользовались тем, что катарских голосов поубавилась, и начали кричать, что они хотят пива.

Для катарцев поражение оказалось особенно горьким. Совсем недавно катарская футбольная академия Aspire с уверенностью заявила, что сборная страны не только «раскатает» соперников из Латамерики, но и с легкостью выйдет из группового этапа. И даже победит сборную Англии, куда входят игроки из сильнейших футбольных клубов, вроде «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»!

Наши нервы подвели нас, мы очень плохо начали, и было много брешей в обороне. Когда ты играешь против команды такого уровня, за ошибки быстро приходится платить, — признавал главный тренер катарской сборной Феликс Санчес.

«Титаник» по-арабски

Поражение страны — хозяйки чемпионата вызвало очередную волну «хейта» против Катара. Но среди болельщиков много тех, кому по большому счету без разницы, что там с катарском сборной. Они приехали на Восток, чтобы окунуться в атмосферу праздника в окружении единомышленников.

Правда, оказалось, для крошечного Катара переварить любителей футбола со всего света разом оказалось не так уж и просто. Страна возводила новые жилые апартаменты бешеными темпами. К весне 2022 года на полуострове было готово около 34 тысячи номеров, а уже к ноябрю их число перевалило за 100 тысяч.

Чтобы разместить всех, Катар даже пришвартовал в столичном порту два огромных круизных лайнера, по размерам превышающим знаменитый «Титаник» в два раза. Но беда в том, что деньги вкладывались в основном в элитные пятизвездочные гостиницы с мраморными полами, фарфоровыми люстрами и джакузи. Многим простыми болельщикам оплачивать все это великолепие оказалось не по карману.

Фото: Didier Duforest, CC BY-SA 4.0 Круизный лайнер MSC World Europa

Чтобы помочь бюджетным туристам, катарское правительство запустило программу «Пригласи фаната». Она призывала катарцев подселять к себе болельщиков, заодно рассказывать им о местном быте и культуре. Впрочем, можно догадаться, что семья какого-нибудь дедушки Махмуда не особо рвалась делить крышу с иностранцами, которых местные ревнители благочестия обвиняли во всех тяжких грехах. Так что инициатива провалилась.

Но Катар продолжил подчеркивать, что ЧМ-2022 — праздник для всех, для всех вероисповеданий, национальностей и даже ориентаций. Само собой, в этой инклюзивности должно было остаться место и для людей с разными кошельками. Поэтому вокруг города, среди пустынных ландшафтов, установили домики на колесах и жилые однокомнатные контейнеры. Они вмещают по две односпальные кровати и, если повезет, туалет. О крутом интерьере можно забыть, так как жилье в целом напоминает спальники для вахтовиков и носит лишь функциональный характер.

За все это великолепие нужно отдать от 114 до 207 долларов за ночь в зависимости от дополнительных услуг и расположения «коробки». Болельщики, которые захотели максимально ощутить «пустынный вайб», поселились в настоящих палатках. Модераторы соцсетей даже заранее предупреждают пользователей: контент не для слабонервных.

«Ду ю спик бангладеш?»

Еще до начала чемпионата из-за сообщений о вопиющих нарушениях прав рабочих-строителей против страны-хозяйки развернулась масштабная кампания бойкота. Многие болельщики не только не поехали в Катар, но и пообещали до конца жизни перестать покупать товары компаний, которые сотрудничают с катарским мундиалем.

В этих условиях Катар забеспокоился, что трибуны начнут пустеть, и пошел на разные ухищрения, лишь бы создать ощущение массовости чемпионата. Пользователи Сети начали замечать на чемпионате подозрительно много выходцев из Азии, прежде всего из Индии и Бангладеш. Все бы ничего, но те рьяно болеют за команды чужих стран и активно участвуют в парадах болельщиков под чужими флагами. На одном из кадров толпа индийцев в футболках сборной Аргентины и в головных уборах из перьев марширует по одной из улиц Дохи и размахивает бело-голубыми флагами. Такие же толпы индийцев и бангладешцев поддерживают Бразилию, а некоторые вообще Англию.

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press Болельщики на трибунах

Катарцы к обвинениям уже привыкли. Мол, им не привыкать, что им хотят насолить. Несмотря на противоречивый старт чемпионата, многие верят, что мундиаль будет удачным, и призывают относиться к Катару с большим понимаем. Как-никак, впервые крошечная ближневосточная страна распахнула свои двери такому колоссальному количеству гостей. Катар и так во многом отошел от своих религиозных принципов, чтобы угодить иностранцам.

Если болельщики из «грешных стран» покажут себя с хорошей стороны, то и катарцы, возможно, перестанут так сильно бояться перемен. Катар постоянно просит болельщиков «понять и простить» ошибки и дать ему шанс все исправить. И даже если «настоящий арабский футбол» не задался, то на арабское гостеприимство всегда можно рассчитывать.