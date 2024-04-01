«Мы не смогли»: Эрдоган подвел итоги прошедших выборов Эрдоган признал поражение своей партии на выборах в Анкаре

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. По его словам, партия проведет анализ итогов выборов, которые показывают упущения на местах.

К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов, — сказал Эрдоган.

Ранее стало известно, что действующий мэр Анкары Мансур Яваш, баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП), сумел удержать свою должность на выборах мэра Анкары. Он уже призвал сторонников в соцсетях отпраздновать победу. По итогам подсчета 41,96% бюллетеней чиновник набрал 58,56% голосов. Его оппонент, кандидат от правящей Партии справедливости и развития, подконтрольной президенту, Тургут Алтынок — 33,63%.

До этого сообщалось, что новым президентом Турции после Реджепа Тайипа Эрдогана может стать Сельчук Байрактар, который возглавляет специализирующийся на производстве БПЛА концерн Bayraktar. Аналитики отметили, что такой вариант не исключал и сам Байрактар. Он выразил готовность стать главой государства, если от него поступит соответствующая просьба.