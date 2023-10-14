«Мы были удивлены»: член политбюро ХАМАС о дате атаки на Израиль New Yorker: политические лидеры ХАМАС не знали о сроках нападения на Израиль

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Политическое руководство движения ХАМАС не знало о сроках атаки на Израиль, которую планировали лидеры военного крыла, заявил член политбюро формирования Муса Абу Марзук американскому журналу New Yorker. В то же время он признал, что удивление вызвала дата наступления, но не сами действия командиров.

Солдаты — это те, кто планирует, исполняет и так далее, но они подчиняются общей политике, которую выдвигает наше политическое бюро. <...> Мы были удивлены датой, но не действиями, — сообщил Абу Марзук.

О нападении на Израиль все лидеры ХАМАС, за исключением военных, узнали непосредственно в день атаки — утром 7 октября. Как заявил журналистам высокопоставленный представитель группировки, находящиеся в секторе Газа военные командиры хотели сохранить в секрете план вторжения на израильскую территорию и скрыли детали даже от политических лидеров.

Ранее стало известно, что в ХАМАС планировали напасть на школы в Израиле, чтобы захватить заложников и «убить как можно больше людей». Журналисты телеканала NBC News сослались на документы, найденные у погибших палестинских бойцов израильскими службами быстрого реагирования. По их словам, ХАМАС также планировало нападение на молодежный центр в кибуце Кфар-Саад.