МВД Турции: один из исполнителей теракта в Анкаре был членом РПК

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Один из исполнителей теракта в Анкаре состоял в запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщили в МВД Турции. В ходе расследования удалось установить личность одного из преступников, передает ТАСС.

В ходе проведенного расследования установлена личность одного из террористов. Он был членом сепаратистской террористической группировки РПК. Работа по установлению личности второго террориста продолжается, — говорится в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что на месте теракта было найдено 9,7 кг взрывчатки С-4, 3 ручные гранаты, один гранатомет, пистолет с глушителем Glock, пистолет Blow, штурмовая винтовка и автомат АК-47.

Ранее у здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре прогремел взрыв. Глава ведомства Али Ерликая назвал произошедшее попыткой теракта. Он уточнил, что террористов было двое. Один из них погиб во время взрыва, другого нейтрализовали силовики. В результате нападения пострадали двое полицейских.

На записи с места событий можно увидеть, что взрывное устройство сдетонировало рядом с проезжей частью и тротуаром, где шли люди. Оказавшиеся поблизости прохожие стали убегать подальше от места взрыва. Политолог Икбаль Дюрре назвал целью теракта желание его организаторов показать неспособность правящей партии обеспечить безопасность даже в центре столицы.