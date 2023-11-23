Мужчина застрелил пять соседей из-за шума Житель Анкары застрелил пять соседей во время ссоры из-за шума

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Житель Анкары застрелил соседей во время ссоры, сообщает турецкий телеканал NTV. Отмечается, что конфликты между ними возникали периодически из-за шума. Во время последней ссоры 72-летний мужчина взял винтовку и расстрелял пять человек из одной семьи. Среди убитых двое детей.

Как отмечается, ссора произошла между соседями, проживающими в одном доме на улице Папатья в районе Синджан. Четверо человек скончались на месте, еще один — в больнице.

Ранее жителя Омска, сделавшего соседу замечание из-за шума, избили молотком и добили телевизором. Мужчина заступился за женщин, на которых громко кричал сосед. В ответ дебошир избил его, после чего засунул шланг ему в рот. Омич скончался от черепно-мозговой травмы.

До этого в Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за того, что тот слушал музыку на полной громкости. Момент убийства запечатлела на телефон маленькая девочка из окна дома. На видео видно, как один мужчина бьет другого ножом. Убийца соседа попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был задержан.

Адвокат Сергей Токарев не советует самостоятельно выяснять отношения с шумными соседями. Необходимо вызывать полицейский патруль или звонить участковому. Если эта мера не возымеет действия, то жаловаться на шумных соседей, по его словам, следует в управляющую компанию дома.