https://static.news.ru/photo/9b6b8180-df86-11e9-b0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадры избиения женщины мужчиной, предположительно, снятые на одной из саудовских улиц, разделили на два лагеря пользователей Twitter.

Одни встали на сторону мужчины. Они утверждают, что он является муниципальным работником, а избитая — нарушившая закон торговка из Африки — провоцировала его. Другие осудили человека за его недостойное поведение: они считают, что мужчина не должен был поднимать руку на женщину, пишет Al Bawaba .

#رجل_يعتدي_علي_بنت

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للتصحيح الهاشتاق يجب أن يكون #ذكر_يعتدي_علي_بنت إلا أحيانا بالمجتمعات المنغلقة تعتبر من يضرب الزوجة أو المرأة فهو رجل: pic.twitter.com/zC5MgYtsaX — أخبار السعودية ( الجديدة ) (@News90Saudi) September 23, 2019

К настоящему моменту запись набрала уже более 299 тысяч просмотров. На видео слышны крики очевидцев.

По данным саудовских СМИ, нападавший был арестован, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее суд во Франции приговорил сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Хассу к 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере €10 тысяч. Принцессу признали виновной в насилии в отношении сантехника, писал News.ru.