МУС проведет расследование преступлений в Израиле и Палестине

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Международного уголовного суда планирует заняться тщательным расследованием предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине, заявил прокурор МУС Карим Хан, которого цитирует ТАСС. По его словам, в этом деле ведомство будет надеяться на помощь всех участников. Такое партнерство сможет гарантировать, что действия прокуратуры основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде.

Прокуратура будет и дальше активизировать усилия по проведению расследований в рамках данной ситуации, — отметил Хан.

Во время своего визита, после которого было опубликовано это заявление, Хан провел встречу с родственниками пострадавших от преступлений, а также с правительством Палестины, в том числе с лидером страны Махмудом Аббасом. Прокурор подчеркнул, что характер конфронтации сложный, но международное гуманитарное право должно соблюдаться в любом случае.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в секторе Газа нужно провести расследование обвинений в многочисленных нарушениях международного права. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности.