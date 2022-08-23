Кровь на лбу: шииты в Ашуру стали бичевать себя цепями во имя аятоллы Шииты традиционно оплакивали праведных Али и Хусейна, убитых на заре становления ислама, но теперь они все больше плачут о политической ситуации

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Ежегодно в Мухаррам (первый месяц мусульманского лунного календаря, начинается ровно через два месяца после Рамадана) верующие отмечают Ашуру — особый религиозный день, который многочисленные течения ислама воспринимают по-разному. Для шиитов Ашура — время оплакать смерть Хусейна — внука пророка Мухаммеда. В этот день на улицы стран с шиитским населением выходят верующие и проводят траурные процессии, избивая себя цепями и надрезая кожу острыми лезвиями сабель и ножей. Особую роль в этих событиях занимают так называемые певцы Мухаррама — имамы, которые рассказывают о подвигах и гибели Хусейна и в целом задают тон процессии. Однако сегодня они все чаще рассказывают не о священных временах распространения ислама, а о текущих политических делах, смещая акцент с веры на политику и превращая Ашуру из дня слез в день пропаганды.

Такая разная Ашура

Хотя об Ашуре ничего не сказано в Коране, этот день стал особенным для мусульман еще во времена пророка Мухаммада, задолго до смерти Хусейна. Согласно одному из преданий, пророк впервые узнал об Ашуре от иудеев. В этот день они отмечали спасение народа Израиля и Моисея (Мусы в исламской традиции) от войск египетского фараона. Пророк постановил, что мусульмане, будучи истинными наследниками веры Моисея, тем более должны чтить этот день и отмечать его постом.

Позже обязательным временем поста для мусульман стал священный месяц Рамадан, а все остальные периоды воздержания остались желательными, но не обязательными. В настоящее время для суннитов (последователей религиозной традиции Мухаммеда) Ашура — это не только время, когда Моисей покинул Египет, но и день сотворения мира, день рождения пророка Авраама (Ибрахима), сотворения Адама, а также дата, когда ковчег Ноя наконец причалил к земле. Как-то по-особому этот день у суннитов не отмечается, лишь наиболее верующие соблюдают в Ашуру пост.

У шиитов Ашура несет совершенно другое наполнение. Это траурный день в память о мученической кончине Хусейна, внука Пророка и сына Али — сподвижника Мухаммеда, который, как считают шииты, должен был руководить мусульманской общиной после смерти Пророка. Многие шииты ставят Али чуть ли не выше Мухаммеда и считают, что именно через его род Аллах должен править мусульманской уммой (общиной). Для шиитов потомки Али — это те же пророки, совершенные беспорочные люди, которые никогда не ошибаются. Само разделение мусульман на суннитов и шиитов, как и их первая фитна (гражданская война) начались после смерти Али и его сына Хусейна. Считается, что верхушка мусульманской общины опасалась их влияния, и поэтому убила обоих

Некоторые сунниты уверены, что шииты (в основном иранцы), возвеличивают Хусейна не столько из-за теологических соображений, сколько из национальных. Дело в том, что у Али было 11 сыновей, но такую всеобщую любовь у шиитов получил только один из них — Хусейн. Все имамы в Иране считаются потомками именно Хусейна, а не кого-то еще из сыновей Али. Но те, кто недолюбливает последователей Али и его сына, считают, что так сложилось, потому что Хусейн был женат на дочери «последнего доисламского правителя Персии» Яздаджирда. Таким образом, иранцы в шиитской традиции поставили на один уровень себя и арабов. Впрочем, надо отметить, что в первые десятилетия покорения Персии мусульманами местные жители, наследники древней Персидской империи, действительно недолюбливали арабов, считали их бескультурными «грязными людьми пустыни».

Как бы то ни было, на сегодня Ашура, пожалуй, важнейший шиитский праздник, а Хусейн — одна из самых почитаемых персон в шиизме. На месте, где он погиб построен город Кербела, который среди шиитов по святости стоит наравне с Меккой, Мединой, Иерусалимом и Эн-Наджафом.

Фото: wikipedia

Я пьян, я танцую из любви к Али

Шииты настолько любят Хусейна, что желают повторить мученический путь, через который он прошел. Как упоминалось, он был убит около Кербелы. Его караван перехватила армия халифа Язида I — политического конкурента рода Али. Против каравана из 100 человек выступила многотысячная армия. В ходе битвы изуродованное тело Хусейна со множеством ран обезглавили.

Чтобы прочувствовать всю боль мученика, шииты занимаются самобичеванием с помощью занджира — цепи с лезвиями на конце. В ходе шествия они кричат знаменитое «О, Хусейн», бьют себя по груди и наносят занджиром раны на тело. Некоторые делают глубокий надрез на лбу, через который должна сочится кровь.

При этом в большинстве мусульманских стран шииты — это религиозное меньшинство, и Ашура для них — способ сохранить свою идентичность и ощутить единство с братьями по вере. Совершенно другой окрас Ашура имеет в Иране, стране с шиитским большинством. Многие кровавые эпизоды Ашуры, вроде надреза на лбу, там запрещены. Вместо них верующие собираются в открытых по всему Ирану специальных залах «хусейние», которые исторически были местами для паломников и нищенствующих аскетов — дервишей.

Сейчас в Иране многие пытаются заработать на дне траура и открывают частные «хусейние», которые может арендовать, например, большая семья. Верующие надевают все черное и рассаживаются в зале, между портретами Али и Хусейна (у шиитов, в отличие от суннитов, изображения разрешены). Ведущий действа «певец Мухаррама» постепенно готовит собравшихся к шествию и вводит их в своеобразный транс, напевая мелодии о Хусейне и его роде. Надо отметить, что эти певцы обладают достаточно высоким статусом в иранском обществе. За их жизнью активно следят, их приглашают на телевизионные передачи. Хотя существуют те, кто занимается этим ради веры и Хусейна, большинство успешных певцов превратили это в источник заработка, до $3 тыс. за час пения. Особо популярные исполнители могут получать до $50 тыс. за сеанс. У певцов бывает много помощников, задача которых — разогреть публику, чтобы та плакала и кричала, аккомпанируя певцу.

В последние годы, чтобы стать певцом Ашуры недостаточно иметь хороший голос, харизму и умение «пробить на слезы». Эти таланты постепенно отходят на второй план и уступают место другому навыку — с чувством хвалить правительство и поносить врагов Ирана.

Доходит до того, что Хусейн почти не упоминается в песнопениях, а вместо него все чаще звучит имя аятоллы и других представителей власти. Пока верующие бьют себя цепями ради веры, их окружают портреты аятоллы и мучеников новой эпохи, погибших во славу исламской революции. Певцы тем временем воспевают лидерские качества правительства, желают смерти США и Израилю, а также призывают использовать все средства, чтобы наказать врагов ислама. Еще на заре становления Исламской Республики образ Хусейна — борца против тирании суннитского халифа использовался в борьбе с прозападным шахским режимом, а потом — в противостоянии новому, постреволюционному Ирану.

К сожалению, большое количество религиозных певцов действуют как пешки правительства президента Ибрагима Раиси, но они не понимают, до какой степени они наносят ущерб убеждениям людей, — рассказал редактор одной из реформистских газет в Иране агентству Middle East Eye.

Согласно некоторым данным, исполнители проходят предварительную вычитку своих текстов в специальных органах на предмет «неправильных песен». Зарегистрированы случаи, когда певцы хотели провести обряд с собственными текстами, в которых не так часто упоминались имена политиков, но в последний момент их лишали лицензии.

При этом власти часто никак не выступают против инкорпорирования разных элементов поп-музыки в песни Ашуры, по своему мотиву больше напоминающие рэп. Главное, не забыть похвалить правительство.

Я пьян, пьян от поклонения Али. Я танцор, я танцую из любви к Али, — довольно частые рифмы, которые в последние годы можно часто услышать, несмотря на то что алкоголь и пьянство в исламе тяжкий грех, а танцы и музыка не приветствуются.

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Не режешь голову — не шиит

Другая страна, где шииты представляют значительную часть населения — это Ливан. В день Ашуры шествия там проводит в основном проиранская шиитская военизированная организация «Хезболла», которая по большому счету заменяет ливанскую армию. В Ливане сопротивление Хусейна против убийц и тиранического режима халифа сравнивают с противостоянием страны против Израиля. Членов Хезболлы, которые погибли во время войны с Израилем в 2006 году, представляют как мучеников, таких же, как и Хусейн. В шиитских районах, особенно в Ашуру, можно часто встретить их портреты с надписями вроде «мы продолжаем твое дело, о Хусейн».

«Хезболла» финансируется Ираном, и неудивительно, что в ходе процессий певцы также упоминают лидеров шиитской общины, в число которых обязательно входят иранские политики. Также они не забывают воспеть верховенство доктрины «вилает-е факих», согласно которой пока нет назначенного Аллахом имама, власть должна перейти авторитетным богословам, одним из которых является иранский аятолла Али Хаменеи.

Более мелкие шиитские организации, вроде движения Амаль, наоборот, используют Ашуру, чтобы потеснить Хезболлу на политическом поприще, указывая на то, что они чтят Али неправильно, например, не режут себе лоб.

Впрочем, какой бы критике не подвергались Ашура и «певцы Мухаррама», как бы сильно они ни политизировались в последнее время, этот день остается важными оплотом шиитской идентичности.