https://static.news.ru/photo/3078ea96-c8e5-11e9-9004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qin Yanyang/Xinhua/Global Look Press

Фрагмент моста обрушился в турецком Терме турецкой провинции Самсун после проливных дождей. Пострадали два человека.

По одной из версий, основание путепровода подмыли дожди, что привело к обрушению конструкции, передаёт Hurriyet Daily News .

Как сообщил мэр города Али Килича, выезд на мост закрыли сразу после начала дождей, но местные жители продолжали пользоваться этой дорогой. Вместе с двумя пострадавшими в образовавшуюся яму провалился микроавтобус, который не упал на людей.

Пострадавшие отделались незначительными травмами. Власти города собираются в скором времени приступить к восстановлению путепровода.

Как писал News.ru, 25 августа обрушился участок харьковского моста от рынка «Лоск» в сторону посёлка Песочин.