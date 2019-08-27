Фрагмент моста обрушился в турецком Терме турецкой провинции Самсун после проливных дождей. Пострадали два человека.
По одной из версий, основание путепровода подмыли дожди, что привело к обрушению конструкции, передаёт
Как сообщил мэр города Али Килича, выезд на мост закрыли сразу после начала дождей, но местные жители продолжали пользоваться этой дорогой. Вместе с двумя пострадавшими в образовавшуюся яму провалился микроавтобус, который не упал на людей.
Пострадавшие отделались незначительными травмами. Власти города собираются в скором времени приступить к восстановлению путепровода.
Как писал News.ru, 25 августа обрушился участок харьковского моста от рынка «Лоск» в сторону посёлка Песочин.