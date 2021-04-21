Мост к Египту: Турция лишает Персидский залив союзника

Турция уверенно сокращает дистанцию с Египтом. Однопартийцы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана предложили создать межпарламентскую группу дружбы двух стран. Вместе с тем Анкара сообщила, что в Каире пройдёт встреча на уровне замминистров иностранных дел, которая будет посвящена нормализации отношений. Несмотря на «средиземноморскую» логику дипломатического сближения, оно может отправить сигнал партнёрам Египта — Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ), которые, похоже, хотят продолжить конфронтационную линию в отношении Турции.

Заместитель главы парламентской фракции президентской Партии справедливости и развития (ПСР) Бюлент Туран сообщил, что сейчас самое время для восстановления межпарламентских контактов с Каиром.

Одним из шагов, которые мы предприняли после бесчеловечного переворота в Египте, был роспуск межпарламентской группы, чтобы выразить нашу солидарность с египетским народом, — напомнил он, имея в виду смену власти в Арабской Республике в 2013 году. — После ряда взаимных действий мы считаем, что восстановление межпарламентской группы с Египтом будет иметь большое значение.

В начале мая Египет должна посетить турецкая делегация. Как пояснил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, это будет сделано по приглашению египетского министра иностранных дел Самеха Шукри. Уточняется, что «совершенно открыто» будет обсуждаться то, что надо будет сделать двум странам для улучшения отношений, в том числе вопрос о возвращении послов.

После аварии на Суэцком канале я лично позвонил и предложил помощь, если она нужна. Сказал, что у нас есть возможности и специальные суда, — рассказал глава МИД Турции о разговоре с египетским коллегой.

Впрочем, в какой степени сам Каир готов к дипломатической оттепели, пока не совсем ясно. Известно, что египтяне в этом месяце передали турецкой стороне список требований , выполнение которых позволило бы полностью восстановить отношения. Среди них — тотальная опала и преследование «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ).

Признаки разрядки

Абдель Фаттах Сиси imago stock&people/Global Look Press

Качество двусторонних контактов между двумя странами резко упало после свержения в 2013 году первого демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси, чью фигуру, по распространённому мнению, поддерживала Турция. Пришедший на его место военачальник Абдель Фаттах Сиси не раз становился мишенью критики турецкого руководства. Так, Эрдоган называл его «тираном» и упрекал за авторитарные методы управления.

Ситуация только ухудшилась, когда Анкара активизировала свои усилия в граничащей с Египтом Ливии, поддержав Триполи и подписав с ним ряд договорённостей о сотрудничестве. В это время Каир выступал на стороне командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, расценивая турецкую инициативность как угрозу собственному суверенитету.

Сейчас ситуация качественно изменилась. После создания в прошлом году компромиссного правительства национального единства (ПНЕ) Каир пытается выстраивать в Ливии последовательные контакты со всеми группами влияния. Более того, как обратили внимание турецкие официальные лица, египетское руководство показало своё нежелание обострять вопросы, связанные с оспариваемыми Анкарой районами в Восточном Средиземноморье.

В качестве ответного жеста турецкие власти недавно обратились к базирующимся в стране египетским оппозиционным каналам с требованием смягчить критику Сиси. Первым об этом со ссылкой на источники сообщил катарский портал Middle East Eye. Сейчас это публично признал Чавушоглу, который отметил, что оппонентам официального Каира было сделано предупреждение о необходимости не злоупотреблять критикой.

Сигнал аравийским монархиям

Karol Kozlowski/imageBROKER.com/Global Look Press

Ситуацию между Турцией и Египтом тяжело рассматривать в отрыве от «аравийского» контекста — даже несмотря на то, что у дипломатического сближения есть собственная логика. Каир долгое время выступал близким партнёром Абу-Даби и Эр-Рияда — основных региональных оппонентов Анкары.

Как показывают последние месяцы, две страны Персидского залива решили усилить экономическое давление на Турцию. Если в ОАЭ звучат призывы к туристам выбирать в качестве места отдыха Грецию — как альтернативу Турции, то Эр-Рияд поступает жёстче, усиливая неофициальный запрет на ввоз в королевство турецких товаров, из-за чего Анкара была вынуждена обратиться в ВТО. Вместе с тем саудовским властям был направлен отдельный запрос на пропуск всех грузов, заблокированных таможенным агентством королевства.

В Саудовской Аравии существование ограничительных мер в отношении Турции предпочитают не признавать, однако очевидно, что возникновение пограничных препятствий неслучайно и имеет политическую подоплёку. В этих условиях турецкой стороне не остаётся ничего другого, кроме как заниматься переосмыслением своих отношений с рядом государств, которые нередко записывали в антитурецкий лагерь. Вероятно, в эту логику вписываются и попытки Анкары урегулировать споры с израильтянами.