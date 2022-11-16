Без гостей из Кабула: чем закончилась московская встреча по Афганистану На Смоленской площади придумали «московский формат» еще при прежнем правительстве в Кабуле. Куда зашли переговоры пять лет спустя?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве прошло 4-е заседание «московского формата» консультаций по Афганистану

В среду, 16 ноября, в столичном «Президент-отеле» на Большой Якиманке состоялось уже четвертое заседание московского переговорного формата по Афганистану, запущенного пять лет назад. На него приехали представители России, Индии, Китая, Пакистана, Ирана и стран Центральной Азии. А вот представителей движения «Талибан»* в Москву на этот раз не позвали, хотя в прошлом году от них присутствовала внушительная делегация. О том, что стоит за этим решение и как оно отразится на будущем формата, на месте выясняла корреспондент NEWS.ru.

Американские преступления занесут в «Белую книгу»

С тех пор как власть в Афганистане захватили талибы, судьба этой страны обсуждается почти на всех международных встречах и переговорах. Главной проблемой остается отсутствие инклюзивного правительства (то есть включающего все стороны конфликта и политические силы страны), и эта тема стала главной в повестке очередного заседания «московского формата». Более того, новое афганское руководство все еще не признано многими странами (к слову, не спешит делать это и Москва).

Напомним, 15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Через некоторое время они захватили последнюю афганскую провинцию и провозгласили в стране временное правительство. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что приход к власти новой администрации — «свершившийся факт», возлагающий на неё большую ответственность. Теперь они должны предпринять необходимые «усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата».

Изначально мероприятие планировал открыть сам Лавров, но он не успел прилететь с Бали, где сегодня свою работу завершил саммит G20. Поэтому шефа российской дипломатии подменил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Дипломат анонсировал подписание совместного заявления по итогам заседания, а также рассказал о подготовленной внешнеполитическим ведомством «Белой книги», в которой зафиксированы «преступления последних 20 лет, совершенные в Афганистане американо-натовскими войсками».

Главным достижением афганского правительства можно считать то, что режим в принципе устоял, не рассыпался под грузом навалившихся проблем, доставшихся от администрации сбежавшего президента Ашрафа Гани, а также навязанной политики западников и экономического давления, — отметил Кабулов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

На Смоленской площади имеют в виду незаконное присвоение национальных финансовых активов Афганистана, которые были заблокированы Белым домом. По словам российского представителя, это препятствует проведению самостоятельной финансово-экономической политики Кабула. Кроме того, Замир Кабулов обратил внимание, что в ближневосточной стране до сих пор сохраняется угроза терроризма и наркотрафика.

Обещания по поводу борьбы с наркотрафиком не выполняются, в чем большая «заслуга» американцев и натовцев, которые ограничивают возможности талибовских властей. Пятимиллионное население афганцев не имеет альтернативный источник доходов. Что касается терроризма, в этом вопросе дела обстоят лучше. Талибы действительно борются. Да, они не победили, но они борются. Это уже немало, — заявил Кабулов.

По его словам, во многом укреплению правительства страны способствовали усилия стран региона, большинство из которых, «в отличие от западных стран, сохранили свое политико-дипломатическое присутствие в Афганистане и активно приступили к взаимодействию с Кабулом в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах».

Вот и на московской площадке все участники единогласно подтвердили, что важно как можно скорее добиться разблокирования замороженных счетов и помочь афганцам сформировать правительство народного единства.

Фото: Shutterstock Американская военная база в Газни

По словам гостя из Пекина — специального представителя Китая по Афганистану Юэ Сяоюна, именно Вашингтон должен взять на себя ответственность за восстановление Афганистана после провала американской стратегии в стране. Китайский дипломат уверен: США следует снять односторонние санкции, а региональным странам — действовать сообща.

Давайте работать сообща. Нам необходимо налаживать связи в рамках мира. Последний год для временного правительства был очень непростым с точки зрения неустойчивости. Региональные страны привержены добрососедству и координации. Мы поддержали те принципы, которые талибы сами разработали, и должны далее оказывать им поддержку, а не игнорировать, — сказал Сяоюн.

Но если Китай просит американцев вернуться в регион (экономически) и тем самым исправить ошибки своего военного присутствия, то Иран выступает категорически против этого. Спецпредставитель Исламской Республики по Афганистану Хассан Каземи Куми заявил на встрече, что все нынешние проблемы достались афганцам в наследство от американской политики, и США больше не нужны тут ни в каком виде .

Нам не стоит тратить время на обсуждение статус-кво в Афганистане. Важно понять, какие условия мы можем создать для нормальной жизни народа Афганистана. Инклюзивное государство отвечает интересам всего афганского народа. Мы всегда выступали за то, чтобы народ сам сформировал это правительство, которое необходимо для укрепления мира и безопасности страны. В связи с этим предлагаю координировать с афганскими властями более тесно, — призвал Куми.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гость из Ирана Хассан Каземи Куми

Страны Центральной Азии также выступили за практическое урегулирование афганского кризиса. А представитель от Узбекистана Исматулла Иргашев напомнил об инициативе президента своей страны — создать международную группу по проблемам Афганистана. Чем этот формат будет отличаться, например, от московского, он не уточнил. Вероятно, узбекское предложение предполагает участие более широкого круга стран.

Помимо постоянных участников на заседании также присутствовали специально приглашенные гости. Среди них — временный проверенный в делах посольства Турции в Москве Айше Зейнеп Гундуз.

Афганистану нужна национальная экономика. Для этого важно разморозить активы. Если не предотвратить экономический коллапс, то гуманитарный кризис может обостриться ещё больше, — отметила Гундуз.

Не слишком оптимистичен был представитель Пакистана Садик Мохаммад. Он признал, что к настоящему моменту афганское правительство не добилось того прогресса, на которое рассчитывало международное сообщество, а проблема с правами девочек и женщин в стране только ухудшилась. К тому же террористы по-прежнему активны.

Этот набор несбывшихся желаний доказывает, что Афганистан нуждается в помощи. Нужно подкреплять слова делом. Возможно, у других был вариант взять и уйти. Но у нас такой возможности нет, — отметил представитель соседней с афганцами страны.

Талибов пробрифингуют постфактум

Может возникнуть вопрос: почему судьбу Афганистана решают региональные страны, хотя сами при этом утверждают, что афганские власти должны решать ее самостоятельно? Как пояснил российский спецпредставитель, нынешнее заседание призвано в очередной раз показать правящим силам в Кабуле, что дружественно настроенные, в том числе соседние страны, готовы с ними сотрудничать, но просят учитывать и их подходы.

Мы не навязываем ни правительство, ни состав, а говорим о простых вещах, которые приемлемы для любой отдельно взятой страны, — отметил Кабулов. — В этом контексте мы, разумеется, видим вопросы прав человека, права на работу для женщин и на учебу — для девочек. Мы исходим их того, что по мере решения вопроса о создании инклюзивного государства будет возможность поэтапно решать и эти вопросы.

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press Афганские будни

Но пока этого не произошло, организаторы решили талибов не приглашать, хотя последний раз консультации московского формата прошли ровно год назад с участием высокопоставленной делегации талибов. Шеф российской дипломатии Сергей Лавров ранее отметил, что секретов от талибов у Москвы нет, но проинформированы об итогах переговоров они будут постфактум.

У нас есть регулярный контакт с представителями талибов. Они будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи «московского формата». Конечно же, мы никаких секретов от представителей Афганистана не имеем, мы подробно пробрифингуем талибов и другие политические силы, которые там существуют, — сказал Лавров.

Отвечая на вопрос NEWS.ru, Замир Кабулов объяснил, что по итогам прошлогодних переговоров, где талибы присутствовали, ничего добиться не удалось. Поэтому в этом году этот вопрос обсуждался отдельно.

Год назад мы их приглашали. Они продолжали настаивать на том, что их правительство [уже] инклюзивно. Однако мы с этим согласится не можем. У нас такая позиция. Поэтому ключевым странам региона было важно собраться вместе и обсудить, как нам действовать дальше, — отметил Кабулов.

Похоже, такой подход в Кабуле не оценили. По крайней мере, в МИД Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свою страну. — NEWS.ru) заявили, что считают неправомерным обсуждение вопроса Афганистана без участия его представителей в подобных встречах.

Хвала Аллаху, в Афганистане теперь есть независимое, подотчетное и законное правительство, которому удалось установить эффективную безопасность, защитить границы и позитивно взаимодействовать с соседними, региональными и мировыми странами в вопросах политики, экономики и безопасности. Поэтому отсутствие представителей афганского правительства на таких встречах может негативно сказаться на взаимоотношениях, — говорится в заявлении.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press Жители Кабула в разгар рабочего дня

Помимо прочего, во внешнеполитическом ведомстве Афганистана обратили внимания на заявлениями секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что движение «Талибан» было искусственно создано Соединенными Штатами.

После поражения Советского Союза Исламское движение «Талибан» возникло, чтобы спасти нацию, которая боролась за исламскую систему в стране, положив конец феодализму 90-х годов и последующей иностранной оккупации, и добилась успеха после долгой законной борьбы, — уверяют официальные лица ИЭА.

Как бы то ни было, по словам Кабулова, встреча «московского формата» была проведена для того, чтобы все страны высказали свою точку зрения и смогли сформировать единую позицию, которая будет донесена до властей Кабула. А потому говорить о каких-то реальных результатах преждевременно. Точно так же, как и о сроках следующей московской встречи. Она состоится тогда, когда решат члены формата.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.