Мощный взрыв прогремел на заводе в южной части Ирана «Смотри»: на НПЗ в южной части Ирана прогремел взрыв

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На юге Ирана прогремел сильный взрыв, сообщает Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на местные СМИ. По данным канала, инцидент произошел на нефтеперерабатывающем заводе в результате утечки газа.

Канал не уточняет, на каком именно предприятии произошел взрыв. Информации о жертвах или пострадавших среди персонала не поступало.

Ранее также сообщалось о мощном взрыве на одной из главных автомагистралей Йоханнесбурга. Судя по видео с места событий, взрывной волной подкинуло несколько автомобилей, в том числе два крупных минивэна. В результате взрыва один человек погиб, еще 40 пострадали.

Изначально предполагалось, что причиной взрыва стала утечка газа в газопроводе. Однако представители южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эти сообщения после тщательной проверки магистрали. В компании отметили, что газопроводы работают при крайне низком уровне давления, поэтому риск взрыва оценивается как низкий.

Также взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндже. Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз утверждал, что в гавани при разгрузке судов сдетонировала зерновая пыль. В результате инцидента пострадали не менее четырех человек. Порт Дериндже расположен на западе Турции, на берегу Мраморного моря. Момент взрыва попал на видео, судя по кадрам, это произошло у крупных резервуаров.